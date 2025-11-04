¡Impresionante! Streak of Luck madre del invicto Ted Noffey fue vendida por $6.200.000

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes se llevó a cabo la subasta de noviembre de Fasig-Tipton, celebrada en Newtown Paddocks en Lexington, Kentucky, la misma hizo honor a su reputación como el principal evento mundial de cría, con una animada sesión de transacciones en la que las ventas superaron los 100 millones de dólares por cuarta vez en los últimos cinco años.

Fasig-tipton: Madre de Ted Noffey fue la vedette de la noche

La jornada nocturna tuvo como protagonista al Amo Racing que ofreció $6,200,000 para asegurar a Streak of Luck, consignada por Taylor Made Sales Agency, agente de Aaron y Marie Jones. Streak of Luck es la madre del invicto ganador de la Breeders' Cup Juvenile (G1) de este año y presunto Campeón Eclipse de 2 años, Ted Noffey. Hija de Old Fashioned, Streak of Luck, ganadora de múltiples clásicos y con varios puestos en clásicos, fue ofrecida preñada del exitoso semental Not This Time.

Además, tres productos con cifras muy cercanas a la de mayor recaudación fueron; Shisospicy, ganadora de la Breeders' Cup Turf Sprint (G1) de este año, fue la segunda yegua más cotizada de la noche, vendió por 5.200.000 dólares a Morplay Racing, uno de sus propietarios. Shisospicy, se convirtió en la única potranca de tres años en ganar la Turf Sprint. Hija de Mitole, ha ganado tres carreras de grado este año, con ganancias superiores a los 2.000.000 de dólares.

Puca, la actual Yegua Madre del Año, se vendió por 5.000.000 de dólares al Raging Torrent Syndicate, a través de la consignación de ELiTE, agente. Puca es la madre de tres potros ganadores consecutivos de Grado 1, entre ellos: Mage, ganador del Derby de Kentucky de 2023; Dornoch, ganador del Belmont Stakes de 2024; y Baeza, ganador del Derby de Pensilvania de 2025. Tiene un potro de un año hijo de Good Magic y este año dio a luz a una potranca del mismo semental; ambos son hermanos completos del ganador clásico Mage.

La potranca Just FYI, campeona de dos años y ganadora de múltiples clásicos de Grado 1 a los dos años, fue vendida por $4,500,000 a Katsumi Yoshida, procedente de la agencia Hill 'n' Dale at Xalapa. Just FYI, ganadora invicta de varios clásicos de Grado 1 a los dos años, fue ofrecida preñada de su primer potrillo, hijo del semental seis veces campeón Into Mischief.

En total, se vendieron 138 caballos por $102.027.000, un 5,8% más que los 178 vendidos por $96.423.500 del año pasado.