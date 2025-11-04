Conoce a Jamie Melham la segunda yoqueta en ganar la Copa Melbourne de Australia

Suscríbete a nuestros canales

Con un final de leyenda la yoqueta Jamie Melham, con las riendas del ejemplar Half Yours, se llevó la edición 164 de la Copa Melbourne, disputada en el hipódromo de Flemington, Australia. La carrera más famosa de Australia, del Grupo 1 se disputa sobre una distancia de 3.200 metros, con un premio total de 10.000.000 de dólares.

Copa Melbourne: Jamie Melham segunda yoqueta en ganar este evento

Jamie Melham, de 29 años, es hija de John y Karen Kah, que representaron a Australia como patinadores de velocidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992.

Empezó a formarse en 2011 y dejó la escuela cuando tenía 15 años para dedicarse a las carreras de caballos. En su primera campaña completa, en 2012-13, se coronó campeón de jinetes de Adelaida. Luego, a los 23 años, se trasladó de manera permanente a Melbourne después de ganar tres veces el campeonato.

Melham tuvo un efecto inmediato en victoria, al obtener su primer Grupo 1 con Harlem, que fue entrenado por Tom Dabernig y David Hayes, en la Australian Cup en Flemington en el año 2019. Ese mismo año, su camino hacia la fama prosiguió con otra victoria de primer nivel: al ganar a lomos de Gatting, un caballo entrenado por Darren McAuliffe con una cuota de 100-1, el Makybe Diva Stakes en el mismo hipódromo. Melham también debutó en Gran Bretaña montando en la Shergar Cup.

La jinete Melham tuvo un año 2021 destacado y desafiante. En mayo alcanzó su victoria número 1.000, un hito importante en su carrera. Fue coronada campeona jinete metropolitano en Melbourne con un récord de 105 victorias, siendo la primera en superar las 100 victorias en una temporada. Sin embargo, fue suspendida tres meses por violar las normas de Covid-19 al participar en una fiesta ilegal, y recibió una multa. Expresó arrepentimiento públicamente. Regresó a las competencias en diciembre y ganó la All-Star Mile en marzo siguiente.

En los últimos dos años, Melham ha tenido una carrera muy exitosa, destacando en 2024 con seis victorias en carreras de Grupo 1, incluyendo importantes derbis y la Caulfield Cup, siendo la primera mujer jinete en ganar esta última. Se casó con el jinete Ben Melham. Su vínculo con el caballo Half Yours ha sido clave en sus logros recientes. Melham atribuye su pasión a su madre y valora la conexión cercana que tiene con los caballos en su trabajo.

Jamie Melham, es ganadora de 1.340 carreras, que incluyen 18 pruebas del Grupo 1.