Finalissima 2006: UEFA y Conmebol negocian el Bernabéu ante la urgencia

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UEFA y Conmebol se reunieron para llegar a un acuerdo y poder disputar la Finalissima 2026. La idea es disputarla en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Una sede que gusta a ambas selecciones y el acuerdo podría oficializarse el próximo lunes 16 de marzo.

Argentina inicialmente rechazó Madrid, pero la ocupación del estadio Monumental por conciertos y la logística europea eliminaron la sede. En esa línea facilitaron un acercamiento definitivo para disputar el encuentro en Madrid, donde se han celebrado grandes eventos deportivos.

El combinado de Scaloni aceptó la sede española tras valorar la experiencia previa de la Copa Libertadores en 2018. El apoyo masivo de la hinchada albiceleste en la capital está garantizado, superando las complicaciones de seguridad que implicarían otras opciones como Londres o Lisboa.

España preparada para la Finalissima 2026

España está totalmente centrada en el enfrentamiento contra Argentina por la Finalissima 2026. La Roja dentro de poco dará a conocer su convocatoria con varias sorpresas en los jugadores; algunas vueltas esperadas y otras ausencias por lesiones de larga data.

Por otra parte, la RFEF cerró un acuerdo de emergencia con Serbia para el amistoso del 30 de marzo. El conflicto bélico en Oriente Medio canceló los planes en Doha, impulsando que este encuentro también se celebre en el Bernabéu con entradas económicas para el público.

¿Joan García titular con España?

Una de las grandes dudas de Luis de la Fuente, entrenador de la Selección de España, es su portero titular. Unai Simón por ahora ha sido el gran guardameta del proyecto del DT actual. Sin embargo, Joan García, el meta del Barcelona ha estado en un nivel superlativo en 2026.

Las actuaciones de García en los encuentros donde el Barca se ve mal defensivamente terminan siendo puntos importantes. En ese contexto de seguridad, atajadas y timing, podría tener una oportunidad para ser titular en la Finalissima contra Argentina y por ende titular en el Mundial.