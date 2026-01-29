LVBP: El dato que le está pasando factura a Caribes en la final contra Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui nos han regalado dos excelentes juegos en la final de esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Si bien los filibusteros están arriba con dos victorias, la Tribu no quiere bajar sus brazos y apelará por la épica para tratar de darle vuelta a las cosas.

Caribes necesita ser más contundente

Los dirigidos por el manager Asdrúbal Cabrera tienen muy poco margen de error. En la noche de este jueves tendrán que salir al Estadio José Bernardo Pérez con la necesidad de demostrar capacidad de reacción, ya que otra derrota los dejaría prácticamente en jaque.

Justamente, hay un dato que los condenó en esas dos primeras presentaciones de la final, por lo que están obligados a ganar sí o sí en el tercer juego de la final. Recordemos que Caribes de Anzoátegui viene de caer con marcadores de 12 a 4 y 3 a 1.

Más allá de los resultados adversos, lo que deberán combatir esta noche tiene que ver con una situación de juego, algo que sin dudas les está pasando factura. Y es que los orientales han dejado un total de 23 corredores en base, 11 en el primer duelo y 12 en el segundo.

Para este tercer careo de la final, la Tribu necesitará desplegar ese arsenal ofensivo que lo caracterizó a lo largo del Round Robin. Hasta los momentos, el pitcheo y la defensa de Navegantes del Magallanes se han valido de esa situación, ya que en reiteradas ocasiones preservaron ceros que a la postre terminaron siendo claves.