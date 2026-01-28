LVBP: Caribes de Anzoátegui quiere repetir a Asdrúbal Cabrera la próxima temporada

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui ha vivido, sin duda alguna, una temporada que debe considerarse exitosa. El equipo oriental fue notablemente subestimado antes de que arrancara la campaña, pero contra todo pronóstico, han sido un equipo sumamente competitivo, que se ganó a pulso su derecho a estar en la Gran Final.

Una buena parte del mérito de este éxito recae en el trabajo formidable que ha realizado el manager, Asdrúbal Cabrera. En su primera experiencia como dirigente, el antiguo grandesligas venezolano ha sabido armar un grupo sumamente sólido, que con una contundente ofensiva, y un cumplidor pitcheo, ha tenido éxito.

Previo al inicio de la Final, que se dio este martes 27 de enero, Meridiano pudo conversar en exclusiva con Otto Padrón, gerente deportivo de Caribes, quien hizo una evaluación de lo que ha sido la campaña, y además, habló sobre la posible continuidad de Asdrúbal Cabrera como manager del equipo para la siguiente zafra

¿Asdrúbal Cabrera para la 2026/27?

Primero, Otto Padrón hizo una evaluación sobre lo que ha sido una temporada realmente fantástica para la "Tribu". "Sin duda es una misión cumplida. Es muy complicado afrontar una temporada del beisbol profesional con tantos imponderables. Pero gracias a Dios se logró conformar un grupo importante de jugadores criollos, un buen cuerpo de pitcheo, y pudimos dar ese paso adelante para estar acá", explicó.

Por otro lado, el gerente también habló sobre el increíble trabajo de su manager, que ha sido clave para llegar hasta la Final. "En el caso de Asdrúbal Cabrera, no teníamos certeza de cómo se iba a desempeñar. Ha demostrado que le duele este equipo como a nadie. Le llega muy fácil a los jugadores, y siempre hemos estado en la misma página. Ha sido un acierto su contratación", expresó.

Finalmente, Otto Padrón habló sobre la posible continuidad de Cabrera para la 2026/27, algo que, evidentemente, está en planes. "Es el candidato número uno a repetir, pero vamos a esperar a que culmine la Final, y luego nos sentaremos con más calma para tomar decisiones de la manera correcta y buscar darle continuidad al cuerpo técnico", sentenció.