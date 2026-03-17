Ajustan montos de la tarjeta SUVE del Metro de Caracas ¿Cómo recargarla?

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El Sistema Metro de Caracas actualizó este lunes 16 de marzo el monto de la tarjeta Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE). Según reportes de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), este nuevo monto ya se encuentra vigente en todas las estaciones y terminales que conforman la red de transporte estatal

Detalles sobre las tarjetas SUVE

El ajuste también alcanzó el costo de adquisición de los dispositivos del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE), los cuales varían según el perfil del usuario:

Tarjeta Roja (General): Su precio se fijó en 80,00 bolívares .

Tarjeta Azul (Estudiantil): Los estudiantes podrán adquirirla por un valor de 40,00 bolívares .

Tarjeta Amarilla (Exonerados): Se mantiene la gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad. Este sector no deberá pagar ni por la tarjeta ni por el servicio de transporte.

Recordemos que los ciudadanos que no tengan la tarjeta SUVE pueden adquirirla en las estaciones de Metro por un costo de 150 bolívares.

Cómo recargar la tarjeta SUVE

El Metro de Caracas informó que ya está disponible la aplicación móvil de la tarjeta SUVE, para que los usuarios del sistema de transporte subterráneo puedan consultar su saldo en tiempo real, recargar su tarjeta utilizando diversos métodos de pago y revisar el historial de sus transacciones, todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles.

Asimismo, los usuarios que no tengan teléfono inteligente podrán recargar el saldo de la tarajeta de forma tradicional en las taquillas de atención del sistema Metro con Biopago o Pago Móvil de cualquier banco.