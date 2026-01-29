Alcides Escobar anuncia si estará o no en la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela pierde a otra figura para la Serie del Caribe 2026 que se realizará en Guadalajara - México, este jueves 29 de enero el campocorto, Alcides Escobar, anunció sobre su futuro en el torneo regional, luego de alzar el título de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominica (Lidom) con Leones del Escogido.

Escobar fue elegido el pasado martes como el Jugador Más Valioso de la Serie Final en la que los Leones del Escogido conquistaron el bicampeonato con su corona número 18 imponiéndose sobre los Toros del Este 4-1.

En desarrollo