LVBP: Caribes devuelve el golpe a Magallanes y triunfa con drama en el tercero de la final

La final de la 2025-2026 garantizó un quinto juego, lo que significa más emociones para los fanáticos de la LVBP. Y es que en la noche de este jueves, Caribes de Anzoátegui derrotó por 9 a 7 a Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez.

Caribes reaccionó con fuerza

Luego de tres innings en blanco por ambos lados, la Nave inauguró la pizarra en la baja del cuarto episodio. Allí, Tucupita Marcano hizo acto de presencia con un doble productor de dos, y minutos después anotó la tercera con sencillo de Wilfredo Tovar.

Sin embargo, los orientales respondieron prácticamente al instante con un productivo quinto episodio de seis rayitas. Estas llegaron con doble de Antonio Piñero, sencillos de Romer Cuadrado y Carlos Mendoza, así como jonrón de dos carreras de Hernán Pérez.

El toma y dame en Valencia continuó en el sexto, con impulsada de Aldrem Corredor con elevado de sacrificio. Luego, los filibusteros recortaron distancias con un enorme cuadrangular de Leandro Cedeño con un compañero en circulación.

Ya en el octavo, Corredor empujó otras dos con un doblete para tranquilidad de los suyos. Pero cuando todo era cuestión de un out en el noveno, Cedeño protagonizó otro vuelacercas de dos carreras para cerrar el compromiso con mucho drama.

De esta manera, Caribes de Anzoátegui conquistó su primera victoria sobre Navegantes del Magallanes y aseguró un nuevo juego en Valencia para el próximo domingo. Cabe recordar que el cuarto juego de la gran final será este sábado 31 de enero.