SPB: Panteras derrota a Spartans con algo de sufrimiento para lograr su primera victoria

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El Gimnasio José Joaquín ‘Papá’ Carrillo fue testigo este domingo no solo de un juego emocionante, sino también de la primera victoria de Panteras de Miranda en esta temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). Y es que allí derrotaron con lo justo a Spartans de Distrito Capital por 96-94.

Unas Panteras de más a menos

El primer cuarto estuvo cargado de ofensiva de lado y lado, con ambos equipos haciendo lo suyo, pero con los mirandinos más acertados de cara al canasto y forzando errores del rival. Justamente, eso fue clave para triunfar con diferencia de seis puntos.

Sin embargo, las cosas comenzaron a tomar un color diferente tanto en el segundo como en el tercer cuarto. Ciertamente, Panteras siempre preservó su ventaja sobre los capitalinos, pero estos últimos se vieron más activos y con mayor confianza en las transiciones.

Ya en el último cuarto, Spartans fue una aplanadora y coqueteó con la victoria sobre el final, aunque por cuestión de detalles no lograron concretar la remontada. Acá su dominio fue total tras ganarlo por 11 de diferencia.

Es así como Panteras de Miranda logran su primer triunfo de la zafra y frenan a unos inspirados Spartans de Distrito Capital que buscaban consolidarse en los primeros puestos de la clasificación.

Mejores anotadores de Panteras de Miranda

Tujautae Williams | 28 puntos | 11 rebotes | 4 asistencias

Davonte Davis | 20 puntos | 4 rebotes | 6 asistencias

Omar Márquez | 15 puntos | 7 rebotes | 2 asistencias

Solomon Kuol | 14 puntos | 2 rebotes

Mejores anotadores de Spartans de Distrito Capital