Susto en Gulfstream Park: Todo lo que se sabe sobre la salud de Junior Alvarado

La acción en Gulfstream Park alcanzó uno de sus puntos críticos durante la novena carrera del programa disputada este sábado 31 de enero. Se trataba de un Allowance Optional Claiming de 86.000 dólares de premiación, donde ejemplares de cuatro y más años recorrieron la distancia de una milla (1.600 metros) en pista de grama.

Junio Alvarado: Estado de Salud

En plena carrera, el jinete venezolano Junior Alvarado sufrió una caída cuando iba montado sobre el alazán cuatroañero Multiverse (número 5), por lo que tras recibir un contacto con Ever Dangerous al giro de la primera curva Multiverse perdió el equilibrio y esto ocasionó que Alvarado cayera sobre la grama del óvalo de Florida.

Sin embargo y pese a la situación, el ganador de “Atleta Meridiano 2025” logró levantarse y caminar por sus propios medios hacia la ambulancia, por lo que fue trasladado hasta un centro asistencial.

De igual manera, en horas de la noche del sábado 31 de enero, el equipo de Meridiano Web contactó vía telefónica al látigo criollo para conocer de forma exclusiva su estado de salud y respondió que se encontraba muy bien. Solo recibió algunos golpes.

Se espera el regreso de Alvarado para Gulfstream Park

Pese al susto, el panorama para el fusta venezolano es alentador. Reportes en redes sociales confirman que Alvarado que ya está de alta y tiene la mira puesta en su regreso a la acción, para cumplir con sus compromisos de monta la próxima semana en el óvalo de Gulfstream Park.