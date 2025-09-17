MLB

Resultados MLB: martes 16 de septiembre de 2025

Por Meridiano

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 12:55 am

Esta jornada contó con más de 15 encuentros y la camada no se desentonó 

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Una nueva jornada de las Grandes Ligas fue llevada a cabo en este martes, 16 de septiembre y justamente la cantidad de duelos que se disputó coincide con la fecha (16) en el calendario. Por lo tanto, repasaremos cada uno de los resultados.

La mayoría de estos desafíos se caracterizó por tener diferencia corta y entre los peloteros venezolanos resaltaron: Rafael Marchan, Wilmer Flores, Gleyber Torres y Gabriel Arias con el madero. Además de José Suárez en el morrito con un trabajo de siete episodios.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 6-3 Nacionales de Washington (primer juego)

- Bravos de Atlanta 5-0 Nacionales de Washington (segundo juego)

- Cachorros de Chicago 4-1 Piratas de Pittsburgh

- Guardianes de Cleveland 7-5 Tigres de Detroit

- Atléticos de Oakland 2-1 Medias Rojas de Boston

- Padres de San Diego 3-8 Mets de Nueva York

- Azulejos de Toronto 6-5 Rays de Tampa Bay

- Angelinos de Anaheim 2-9 Cerveceros de Milwaukee

- Yankees de Nueva York 10-9 Mellizos de Minnesota

- Marineros de Seattle 12-5 Reales de Kansas City

- Orioles de Baltimore 8-7 Medias Blancas de Chicago

- Rojos de Cincinnati 0-3 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 5-6 Astros de Houston 

- Marlins de Miami 6-5 Rockies de Colorado

- Gigantes de San Francisco 5-6 Cascabeles de Arizona

- Phillies de Philadelphia 9-6 Dodgers de Los Angeles.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Francisco Lindor Luis Aparicio
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB