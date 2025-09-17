Resultados MLB: martes 16 de septiembre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada de las Grandes Ligas fue llevada a cabo en este martes, 16 de septiembre y justamente la cantidad de duelos que se disputó coincide con la fecha (16) en el calendario. Por lo tanto, repasaremos cada uno de los resultados.

La mayoría de estos desafíos se caracterizó por tener diferencia corta y entre los peloteros venezolanos resaltaron: Rafael Marchan, Wilmer Flores, Gleyber Torres y Gabriel Arias con el madero. Además de José Suárez en el morrito con un trabajo de siete episodios.

Resultados de la MLB:

- Bravos de Atlanta 6-3 Nacionales de Washington (primer juego)

- Bravos de Atlanta 5-0 Nacionales de Washington (segundo juego)

- Cachorros de Chicago 4-1 Piratas de Pittsburgh

- Guardianes de Cleveland 7-5 Tigres de Detroit

- Atléticos de Oakland 2-1 Medias Rojas de Boston

- Padres de San Diego 3-8 Mets de Nueva York

- Azulejos de Toronto 6-5 Rays de Tampa Bay

- Angelinos de Anaheim 2-9 Cerveceros de Milwaukee

- Yankees de Nueva York 10-9 Mellizos de Minnesota

- Marineros de Seattle 12-5 Reales de Kansas City

- Orioles de Baltimore 8-7 Medias Blancas de Chicago

- Rojos de Cincinnati 0-3 Cardenales de San Luis

- Rangers de Texas 5-6 Astros de Houston

- Marlins de Miami 6-5 Rockies de Colorado

- Gigantes de San Francisco 5-6 Cascabeles de Arizona

- Phillies de Philadelphia 9-6 Dodgers de Los Angeles.