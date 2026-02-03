Avisaíl García anuncia su retiro del beisbol profesional tras una larga carrera en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El mes de febrero arrancó con el anuncio del retiro como pelotero profesional de Avisaíl García, quien tuvo la oportunidad de jugar 12 temporadas en las Grandes Ligas (2012-2024). A lo largo de ese periodo de tiempo defendió a cinco organizaciones: Tigres de Detroit, Medias Blancas de Chicago, Rays de Tampa Bay, Cerveceros de Milwaukee y Marlins de Miami.

Avisaíl y una carrera de gran nivel

El oriundo de Anaco dio a conocer la noticia por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. En el extenso mensaje agradeció a los fanáticos, sus agentes y a los distintos equipos que confiaron en su talento para ver acción en el mejor beisbol del mundo.

"Hoy anuncio formalmente el fin de mi carrera en las Grandes Ligas tras 12 temporadas de dedicación y esfuerzo (…) Gracias a Dios por darme la bendición de cumplir mi sueño de niño, de jugar beisbol en su más alto nivel", reza parte del texto.

Si bien se trató de un jugador fijo en los lineup de sus distintas organizaciones, una serie de lesiones mermaron su participación entre 2021 y 2024, obligándolo a disputar solamente 288 compromisos. Y es que problemas crónicos en la espalda con uno de sus discos, los cuales ni siquiera pudieron corregirse con operaciones, lo llevaron a tomar esta difícil decisión.

"El beisbol me dio mucho más de lo que pude soñar: logros, experiencias y valores que llevaré siempre. Cierro esta etapa con orgullo y gratitud, listo para nuevos capítulos en la vida", concluyó el venezolano.

