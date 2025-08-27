Eurobasket 2025: ¡El batacazo del torneo! Portugal derrota a este contendiente

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Portugal dio el primer gran batacazo en el Eurobasket 2025. Los lusos mostraron su poderío y vencieron en un partido cerrado (62-60) a República Checa en el primer día de la competición desde el Xiaomi Arena en Letonia.

Liderados por una presentación dominante de Neemias Queta, los portugueses se alcanzaron con el triunfo ante unos de los grandes candidatos en el Grupo A. El pívot, que pertenece a los Boston Celtics en la NBA, terminó con un desempeño formidable de 23 puntos, 18 rebotes, cuatro bloqueos y 39 de valoración.

Portugal celebró en su primer de competición y puso fin a una sequía de 18 años sin conseguir una victoria en el certamen. Los lusos no ganaban desde la entrega de 2007 y se encuentran en su primera aparición en el torneo desde 2011.

Portugal da el batacazo en el Eurobasket

Queta fue el gran referente en el triunfos de los lusos y mostró sus habilidades en la pintura con 18 rebotes. Además de su extraordinario juego defensivo, el interno estuvo efectivo en tiros de campo con 11 aciertos en 15 intentos de cancha.

Siento que fue una mezcla de todo. Creo que mis compañeros me encontraron en el lugar adecuado, ya sea para anotar o para que yo encontrara a otros jugadores después", declaró el pívot de los Boston Celtics.

El centro de 26 años también valoró el esfuerzo y trabajo de sus compañeros para el primer lauro de su selección. "Fue un esfuerzo colectivo. Y como dije, siento que soy bastante bueno en los rebotes, y simplemente sigo adelante y los consigo", dijo el pívot.