¿Cuál es el equipo de España para el Eurobasket?

A solo 7 días de que inicie la edición 2025 del Eurobasket, la selección española aún no oficializa su convocatoria final. Sin embargo, los 15 convocados previamente para ganarse un lugar en el plantel siguen trabajando arduamente.

El vigente monarca de esta competición quiere revalidar su título, bajo el lema #ImperiumNostrum. Aún así, tienen un objetivo muy complejo por delante, tomando en cuenta el recambio generacional que ha afectado las recientes actuaciones internacionales de "La Roja".

¿Quiénes conforman el equipo de España?

Entre los llamados por el entrenador Sergio Scariolo, solo 3 jugadores serán descartados, pero este grupo presume un balance de juventud y experiencia envidiable.

Aunque el Power Ranking del Eurobasket no incluya a esta selección entre las 10 mejores del continente, en la actualidad, la selección ibérica sigue siendo la quinta del ranking. Parte de eso se debe a su título en el 2022 en esta competición, pero en el Mundial FIBA de 2023 y en los Juegos Olímpicos París 2024 no lograron avanzar de Fase de Grupos.

Entre los preseleccionados de más experiencia, destacan los hermanos Willy y Juancho Hernangómez, Alberto Díaz, Darío Brizuela, Alberto Abalde y Lorenzo Brown.