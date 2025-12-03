El sorteo de la Copa del Mundo 2026 empieza envuelto en polémica

Suscríbete a nuestros canales

La antesala del Mundial de futbol de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, ha quedado eclipsada por la política internacional. El sorteo del torneo, que se llevará a cabo este viernes en Washington DC, contará con la presencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, como invitado principal, una decisión que ha generado una ola de controversias y recelos entre los países coanfitriones y la comunidad futbolística global.

La indignación de los coanfitriones

La controversia central gira en torno a la relación estrecha entre Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el creciente protagonismo del mandatario estadounidense en la organización del evento.

La tensión se hizo palpable con la postura de los líderes de los otros países sede:

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , no ha confirmado su asistencia, indicando que necesita una conversación previa con Infantino para tomar una decisión final.

El presidente canadiense, Mark Carney, sí estará presente, aunque ha manifestado que su argumento es poder "verse las caras con Trump".

A este clima se suma un posible gesto de la FIFA que ha encendido las alarmas: la organización planea entregar un polémico 'Premio FIFA de la Paz' a una personalidad por acciones "excepcionales y extraordinarias" para evitar conflictos en el mundo. Todos los indicios apuntan a que Trump sería el galardonado, un movimiento visto como un consuelo tras no obtener el ansiado Premio Nobel de la Paz.

Boicot y problemas de visado afectan a Irán y Haití

La influencia de la administración Trump también ha trascendido directamente a la esfera deportiva y de seguridad, afectando a las delegaciones de naciones ya clasificadas:

Irán anunció su boicot al sorteo en Washington DC. La Federación Iraní denunció que la administración Trump impide que todos los miembros de su expedición obtengan el visado de entrada en el país.

Haití, otra nación clasificada, enfrenta un problema similar, ya que sus ciudadanos tienen prohibida la entrada a territorio americano, dejando un gran signo de interrogación sobre la participación de sus jugadores cuando inicie el Mundial.

Amenazas a las sedes demócratas

Finalmente, la injerencia política se ha manifestado incluso a nivel local. Trump ha llegado a amenazar a ciudades sede gobernadas por alcaldes demócratas con retirarlas del Mundial por supuestas "faltas de seguridad".

Ciudades como Seattle, Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia han sido señaladas. Ante esta situación, el propio Gianni Infantino tuvo que responder en el Despacho Oval, asegurando que, efectivamente, la "seguridad es lo primero".

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 arranca, pues, con una clara predominancia de la política sobre el deporte, con un líder estadounidense que se siente empoderado, una FIFA dispuesta a premiarlo y una comunidad futbolística global que observa con recelo.