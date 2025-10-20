Estrella del Mundial Sub-20 lanza un dardo a la Selección Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La selección de Marruecos hizo historia este domingo al coronarse campeona del Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, tras derrotar contundentemente a la favorita Argentina por 2-0 en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago.

El héroe indiscutible de la noche fue el delantero Yassir Zabiri, quien no solo marcó los dos goles del triunfo, sino que también dejó una declaración cargada de confianza y crítica hacia sus rivales.

La noche épica de Yassir Zabiri

Marruecos cimentó su histórica victoria con una actuación táctica impecable y la eficacia goleadora de su estrella. La actuación del joven delantero le dio el título a su país y también le valió un doble reconocimiento individual:

MVP de la final: Fue elegido como el Jugador Más Valioso de la gran final

Máximo goleador del Mundial: Se consolidó como el 'pichichi' del torneo con cinco goles, empatado con Benja Cremaschi (Estados Unidos), Lucas Michal (Francia) y Néiser Villarreal (Colombia).

"Hablan mucho"

Tras levantar el trofeo, Yassir Zabiri compareció ante los medios de comunicación con una euforia y una seguridad que reflejaban el carácter de su equipo. Su declaración fue un dardo directo a la Selección Argentina, que llegó a la final invicta y con la chapa de ser la máxima ganadora histórica del certamen.

El habilidoso delantero no dudó en señalar la excesiva confianza del conjunto albiceleste durante el torneo:

"Lo dije desde el principio, no le tenemos miedo a ningún equipo, hablan mucho. Vinimos al partido y los devoramos".

Dicha frase sugiere que el equipo marroquí se sintió subestimado o que notó una soberbia en el ambiente rival, transformando esa percepción en la motivación final para el crucial encuentro.

El triunfo de Marruecos en Chile 2025 no es un hecho aislado. Se suma a la gesta de la selección mayor en Qatar 2022, donde se convirtieron en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

La coronación en el Mundial Sub-20 confirma el crecimiento sostenido del fútbol marroquí y, con figuras como Zabiri, el país se ilusiona con un futuro dominante. El título en Chile es el primer campeonato mundial de la FIFA para los "Leones del Atlas" en esta categoría, cerrando una campaña inolvidable.