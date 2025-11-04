¡Llega la gran noche! La CLX Night Run 2025 iluminará las calles de Valencia este sábado

Suscríbete a nuestros canales

¡La cuenta regresiva al evento runner del año está por terminar! Este sábado 8 de noviembre, la CLX Night Run marcará el movimiento nocturno de Valencia con la cuarta edición del evento más esperado del calendario en la ciudad. ¡Corre, disfruta y vive el mejor rock con Caramelos de Cianuro, mientras participas por premios increíbles!

Como en cada nueva edición, la carrera nocturna de CLX reunirá a los mayores atletas de esta disciplina, quienes podrán vivir una noche llena de emoción, enmarcada por el cielo estrellado de Carabobo.

Asegura tu pase a la CLX Night Run a través de su portal oficial www.clxnightrun.com donde encontrarás toda la información que necesitas sobre esta tradición deportiva del grupo empresarial CLX. Asimismo, podrás adquirir tus entradas en todas las tiendas MultiMax y brandshops CLX Samsung del país.

La cuarta edición de la CLX Night Run llega de la mano de su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, empresario carabobeño que continúa apostando por el deporte, la cultura, la innovación y el entretenimiento a través de un evento que busca celebrar la vida saludable y conectar a las familias.

“Llegamos a la recta final de la CLX Night Run. Estamos afinando detalles para que la cita de este 8 de noviembre cumpla y supere las expectativas de nuestro público en toda Venezuela. Queremos que nuestra gente viva la adrenalina de nuestra carrera nocturna como nunca antes, y por eso les tenemos preparadas muchas sorpresas para el día sábado. Los invitamos a acompañarnos y así disfrutar de una noche que quedará en la historia de Valencia”. Expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y MultiMax.

CLX Night Run 4ta edición

Cada participante recibirá su kit de corredor el mismo día del evento, entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. en la carpa de Wynwood Park, punto de partida de la carrera. El kit incluye una franela, un chip de cronometraje no retornable, número dorsal y dos entradas al after run con Caramelos de Cianuro, la banda encargada del concierto de cierre.

Durante esta jornada, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente vibrante con stands de marcas aliadas en la exposición habilitada en la carpa de Wynwood, donde podrán participar en diferentes actividades especiales, clases de bike con Focus Fitness, sorteos y sorpresas, además de disfrutar de la feria gastronómica.

Asimismo, se habilitará una taquilla para la compra de entradas donde podrás comprar las entradas al concierto y kits de corredor, este último de acuerdo con la disponibilidad del momento.

Ruta 7K CLX Night Run

El recorrido oficial de 7 kilómetros iniciará a las 7:00 p.m. desde Wynwood Park, atravesando los principales puntos de la ciudad: el Polideportivo Misael Delgado, la Redoma de Guaparo, la sede MultiMax Valencia y el Círculo Militar, antes de regresar al punto de partida.

Cada kilómetro estará señalizado e incluirá zonas de hidratación y activaciones de marcas patrocinantes, que transformarán la ruta en una verdadera experiencia sensorial. Durante su paso por la ruta, los corredores deberán tocar los diferentes checkpoints establecidos cada kilómetro para asegurar su recorrido completo. Los puntos de control se encontrarán ubicados en:

1: Circulo Militar

2: Polideportivo Misael Delgado

3: Estación de servicio La Ceiba

3.8: Multimax Av. Bolívar

4: Colegio Lourdes /Banesco

5: CC Profesional Av Bolívar / Chinatown

6: Redoma de Guaparo

7: Entrada Wynwood Park

7.4 : Llegada

Categorías, premios y experiencias

Los corredores podrán participar en distintas categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

La premiación reconocerá tanto a los ganadores absolutos como a los mejores de cada categoría:

1.er lugar absoluto: $800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a Madrid.

2.º lugar absoluto: $600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a Margarita.

3.er lugar absoluto: $400 en metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje a Caracas.

Los ganadores de cada categoría recibirán una Gift Card de MultiMax de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero.

Entre las principales novedades de este año, los primeros 500 corredores inscritos están participando por premios especiales exclusivos. Además, se rifarán 50 productos exclusivos MultiMax y 4 pasajes a Margarita cortesía de Aerolíneas Estelar.

After Run con Caramelos de Cianuro

Tras la llegada a la meta y la entrega de premios, la noche culminará con el After Run con Caramelos de Cianuro, autores de grandes éxitos como “No eres tú”, “Rubia Sol Morena Luna”, “Verano” y “Sanitarios, quienes interpretarán una selección de sus temas más famosos en un concierto especial de aproximadamente dos horas que pondrá a vibrar a Wynwood Park.

El evento contará con un ambiente familiar, permitiendo la asistencia de menores de edad acompañados por sus representantes.

Valencia al ritmo de CLX

Con una propuesta que fusiona adrenalina, música y tecnología, Nasar Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, promete convertir la noche valenciana en un espectáculo inolvidable en la CLX Night Run 4.ª edición. Los interesados pueden adquirir sus entradas a través del portal oficial www.clxnightrun.com, en todas las tiendas MultiMax y brandshops CLX Samsung del país.

Entre los patrocinadores oficiales destacan empresas líderes en distintos sectores: CLX Group, MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, Carabobo Runners, Omega Electronics, HONOR, Keyton, Condesa, Kucce, que fortalecen con su presencia la experiencia deportiva más esperada del año.

Mantente conectado a las plataformas oficiales de CLX Group en Venezuela a través de www.clx-group.com y www.clxlatin.com, así como en redes sociales @clx.group y @clx_latin, para conocer todas las novedades del evento runner más esperado del año.