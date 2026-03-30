Duelo por los Playoffs: Los New York Islanders reciben a los Penguins en el UBS Arena

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La recta final de la temporada regular de la NHL nos regala un enfrentamiento de alto voltaje este 30 de marzo de 2026. Los New York Islanders y los Pittsburgh Penguins, vecinos inmediatos en la tabla de la Conferencia Este, se ven las caras en el UBS Arena con el objetivo de consolidar su presencia en la postemporada.

New York Islanders: Fortaleza defensiva en casa

El equipo dirigido por Patrick Roy llega en un gran momento tras encadenar dos victorias consecutivas ante potencias como Dallas y Florida. Estos resultados han impulsado a los neoyorquinos a la sexta posición del Este, superando precisamente a su rival de esta noche.

Rendimiento en el UBS Arena : Han ganado 4 de sus últimos 5 compromisos como locales, mostrando una notable solidez defensiva que solo permite 2.74 goles por partido .

Líderes al ataque : Mathew Barzal encabeza la ofensiva con 65 puntos, mientras que Bo Horvat se mantiene como el máximo goleador con 30 tantos.

Seguridad en el arco: Ilya Sorokin ha elevado su nivel en primavera, registrando un 91.0% de atajadas en sus últimas actuaciones.

Pittsburgh Penguins: Ofensiva explosiva fuera de casa

A pesar de ocupar la séptima posición tras una reciente derrota ante Dallas, el equipo de Dan Muse sigue siendo una amenaza constante, especialmente cuando juega como visitante.

Peligro como visitante : Los Penguins poseen el quinto mejor promedio goleador de la conferencia fuera de casa ( 3.36 goles por partido ) y han sumado puntos en sus últimas cuatro salidas.

Figuras clave : La veteranía de Sidney Crosby (64 puntos) y la visión de Erik Karlsson (60 puntos) son los pilares de un equipo que lucha por no ceder terreno en la clasificación.

Bajas importantes: La participación de Evgeni Malkin está en duda, lo que podría condicionar la profundidad del ataque de Pensilvania.

Estadísticas H2H y Tendencias

La rivalidad ha sido sumamente pareja en las últimas tres temporadas, con 6 victorias para los Islanders y 4 para los Penguins. En la presente campaña, ambos equipos han respetado la localía: Pittsburgh venció 4-3 en su pista, mientras que los "Isleños" ganaron 5-4 en tiempo extra en Nueva York.

Predicción de la Redacción

Considerando la capacidad de respuesta de Pittsburgh tras derrotas abultadas y su eficiencia histórica visitando Nueva York, se espera un duelo cerrado decidido por detalles mínimos.

Elección de MeridianoBet : Pittsburgh Penguins Hándicap (+0.5) .

Cuota sugerida: -169

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González