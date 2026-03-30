Miss Mundo 2026 ya tiene fecha para la gran final y sede ¡Conócela!

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El certamen de Miss Mundo, liderado por Julia Morley, ya tiene fecha y sede oficial. Durante el fin de semana, la dueña y actual ganadora Opal Suchata, hicieron la revelación de la gala final que ha despertando emoción en el público.

Revelación de la fecha y sede

Morley y la tailandesa informaron que será el próximo 5 de septiembre la gran final, en vivo y directo desde Vietnam.

Notificaron que para la celebración las delegadas de más de cien países deben estar en suelo vietnamita a partir del 9 de agosto, para comenzar con las competencias, entrevistas, salidas, ensayos, cenas y muchas más experiencias en el país asiático.

“Vietnam será sede de la histórica edición del 75 aniversario de Miss Mundo, marcando un hito importante en la historia del certamen. Vietnam es el orgulloso país anfitrión de la histórica edición del 75 aniversario de Miss Mundo, que tendrá lugar desde el 9 de agosto”, indicaron.

El evento final será en la ciudad de Ho Chi Minh, donde se han realizado múltiples celebraciones de bellezas como Miss Grand Internacional, Miss Charm, Miss Cosmo y por supuesto, el Miss Universo 2008, donde ganó la venezolana Dayana Mendoza.

Las candidatas electas no dudaron en reaccionar a la noticia, entre ellas Miss Venezuela, Mística Núñez, quien escribió: “Listos para llevar el corazón de Venezuela al escenario mundial. Los veo a todos allí”.

Vietnam epicentro de la belleza

La nación del sudeste asiático se ha convertido en un destino favorito para realizar certámenes de belleza en los últimos años, al ofrecer una gastronomía rica y una gran accesibilidad económica, siendo ideal para viajeros.

Vietnam tiene destinos impresionantes que enamoran a quienes lo visitan, y seguramente Miss Mundo 2026 no será la excepción, siendo su primera vez como anfitriones.