Conoce la histórica marca que pone a Juan Soto junto a Miguel Cabrera y Albert Pujols

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Hay jugadores que definen una época, y hay otros que parecen estar destinados a la eternidad desde el primer día que pisaron un diamante de Grandes Ligas. Juan Soto pertenece, sin duda, al segundo grupo.

Ayer, con un doblete y dos carreras remolcadas, Soto no solo ayudó a la causa de los Mets de Nueva York, sino que selló oficialmente su ingreso a uno de los círculos más exclusivos en la historia de la MLB. Al alcanzar la combinación de 200+ HR, 200+ 2B, 700+ R y 700+ RBI antes de cumplir los 28 años, el dominicano se une a una lista de apenas 14 peloteros que lograron tales cifras a esa edad.

Caminando entre gigantes

Lo que hace este hito verdaderamente aterrador para los lanzadores rivales es el contexto cronológico. Soto se encuentra en su temporada de 27 años (cumplirá 28 en octubre), lo que significa que tiene toda una campaña por delante para seguir distanciándose de la media histórica.

La lista de los 14 jugadores que lograron estos números antes de los 28 años es, esencialmente, un recorrido por el Salón de la Fama. Nombres como:

Mike Trout

Alex Rodríguez

Jimmie Foxx

Mickey Mantle

Albert Pujols

Mel Ott

Miguel Cabrera

La mayoría de estos jugadores ya tienen su placa en Cooperstown, y los que no (como Pujols o Miguel Cabrera), tienen una cita asegurada con la inmortalidad en su primer año de elegibilidad.

El valor de la consistencia

Desde su debut con los Nacionales en 2018, la disciplina en el plato de Soto ha sido su carta de presentación, pero su capacidad para producir extrabases y remolcar carreras lo ha elevado a otro nivel. En 2025, en su estreno con los Mets, despachó 43 cuadrangulares (marca personal), y en este inicio de 2026 ya ha dejado claro que no piensa bajar el ritmo.

Soto está proyectando números que, de mantenerse saludables, lo pondrían en la conversación de los mejores bateadores zurdos de todos los tiempos junto a figuras de la talla de Ted Williams.

Con el contrato más lucrativo en la historia de la franquicia (15 años y 765 millones de dólares), la presión podría ser un factor para cualquiera, menos para él. Soto juega con la calma de un veterano y la intensidad de un novato, una mezcla que lo ha llevado a ser el jugador más joven en la historia en alcanzar las 800 bases por bolas.