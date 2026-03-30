MLB: Oswald Peraza comienza la temporada con explosiva ofensiva en los Angels

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El arranque de la temporada 2026 ha traído consigo una historia inesperada pero emocionante para el béisbol venezolano y para los aficionados de los Ángeles Angels. El infielder Oswald Peraza ha comenzado el calendario con una producción ofensiva que llama la atención y confirma que está listo para asumir un rol más importante en la Gran Carpa.

El pelotero de 26 años, en apenas tres juegos, el criollo acumula 11 turnos al bate, cuatro imparables, un cuadrangular y dos carreras impulsadas. A esto se suman dos anotadas y un boleto, cifras que se traducen en un sólido promedio de .364. Más allá de los números, su presencia en el terreno transmite confianza, energía y un toletero con hambre de gloria.

Oswald Peraza - MLB

El desempeño de Peraza no es casualidad. Durante su paso por la organización de los Yankees de Nueva York, el venezolano fue considerado uno de los principales prospectos, llegando a ubicarse entre los tres mejores del sistema y dentro del top 100 de todo el béisbol entre 2022 y 2023, respectivamente.

Además de su aporte ofensivo, destaca por su guante seguro y su versatilidad defensiva, cualidades que lo convierten en una pieza valiosa dentro del roster del conjunto californiano. Puede desempeñarse en varias posiciones del cuadro, aportando equilibrio y soluciones al cuerpo técnico.

Si logra mantener este ritmo, Peraza podría consolidarse como una de las gratas revelaciones de la campaña. Su inicio no solo ilusiona a los Angels, sino que también vuelve a poner en el mapa el talento venezolano en las Grandes Ligas, recordando que por algo son los nuevos campeones del Clásico Mundial de Béisbol.

Finalmente, con apenas días de temporada, su nombre empieza a sonar entre analistas y aficionados, quienes siguen de cerca su evolución y lo que podría ser su gran temporada de consolidación como un pelotero de todos los días en el mejor béisbol del mundo.