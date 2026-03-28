Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 28-3-2026

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La reunión 08 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 28 de marzo del 2026, con una programación de ocho competencias, sin pruebas selectivas.

El juego del 5y6, recolectó Bs. 72.688.320,00 para convertirse en el octavo monto récord en recaudación de la presente temporada.

Presentamos los montos sellados definitivos para el 5y6 nacional de la R08, de este sábado 28 de marzo en el @OficialHinava.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 08

Los jinetes Oliver Medina y Alejandro Briceño fueron los más destacados de la tarde sabatina con par de triunfos cada uno. Para Medina ganó con Deep Love en la segunda competencia y con Enchanted Moon en la segunda válida para el 5y6. Por su parte, Briceño logró los laureles con The Isaac en tercera válida y con Patriley, en la quinta válida.

Por su parte, el entrenador Juan Carlos Pérez Perez fue el más destacado con tres victorias por intermedios de las yeguas: Deep Love en la segunda del ciclo no válido, Enchanted Moon en la segunda válida y Amor Amor en la carrera de los acumulados del 5y6 (sexta válida).

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 71''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Kindness(7) 51 Félix Márquez 166,34 2 Reina Duquesa(2) 53 F.J.García - 3 La Suprema(3) 52 J.D.Calicho - 4 Money Cleaner(5) 51.5 W.Véliz - 5 Orianatrevisson(6) 54 A.Ybarra -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 166,34. Place: 129,98 y 383,63. Exacta: 1.682,15. Trifecta: 4.150,06. Superfecta: 2.676,55.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Deep Love(2) 52 Oliver Medina 138,34 2 Sra Florencia(7) 55 H.Medina - 3 La Batalladora(3) 52 F.Márquez - 4 Money Royal(4) 53 J.Tuarez - 5 Explosiva(5) 50 J.D.Calicho -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 138,34. Place: 110,00 y 145,34. Exacta: 202,10. Trifecta: 204,52. Superfecta: 4.016,26.

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Unstoppable(9) 53 José Daniel Calicho 315,78 2 Roddrick(5) 55 F.Quevedo - 3 Valen Time(6) 53 Ale.Briceño - 4 El De Alvaro(3) 53 W.Véliz - 5 Mr.Oli(10) 54 R.Osorio -

Entrenador: Renny Verastegui. Ganador: 315,78. Place: 189,56 y 204,41. Exacta: 1.215,14. Trifecta: 2.419,96. Superfecta: 3.054,97.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Enchanted Moon(3) 51 Oliver Medina 118,71 2 My Peggy Mate(8) 50 D.Dellán - 3 My Unflagging Mate(2) 53 Ale.Briceño - 4 Another Legacy(5) 50 C.Brito - 5 Valle del Mar(4) 53 L.Mejías -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 118,71. Place: 110,00 y 559,44. Exacta: 1.455,98. Trifecta: 3.044,03. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 685,74. Pool de 4: 1.594,88. No hubo Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 The Isaac(9) 53 Alejandro Briceño 365,96 2 El De Pedro(2) 55 H.Medina - 3 Ambasciatore(5) 54 E.Guedez - 4 Ram Power(8) 55 J.G.Hernández - 5 El Gran Yayo(1) 55 J.Rijo -

Entrenador: Jhonny Briceño. Ganador: 365,96. Place: 216,78 y 146,62. Exacta: 1.356,13. Trifecta: 10.463,71. No hubo Superfecta.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dexter Jr.(2) 56 Omar Guedez 292,99 2 Alter Ego(1) 52 J.Moreno - 3 Divergente(6) 53,5 Ale.Briceño - 4 Roberto Erre(8) 50,5 R.Osorio - 5 Clover Time(5) 51 Jho.Rivero -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 292,99. Place: 156,87 y 188,69. Exacta: 772,79. Trifecta: 1.120,49. Superfecta: 3.514,60.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Patriley(7) 53 Alejandro Briceño 273,02 2 Candoroso(4) 55 A.Finol - 3 My Trusting Mate(5) 55 J.G.Hernández - 4 Draxler(8) 53 F.J.García - 5 Skull Trooper(1) 54 W.Véliz -

Entrenador: Jesús Carfunjol Arteaga. Ganador: 273,02. Place: 166,34 y 186,31. Exacta: 2.707,56. Trifecta: 2.839,25. Superfecta: 8.393,15.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Amor Amor(1) 55 Francisco Quevedo 130,40 2 Queen of South(5) 55 Os.Martínez - 3 La De Nino(6) 55 H.Medina - 4 Sweet Genesis(2) 53 J.Moreno - 5 Maverick(9) 53 A.Ybarra -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 130,40. Place: 126,39 y 183,92. Exacta: 369,55. Trifecta: 319,70. Superfecta: 722,94. Triple Apuesta: 1.229,26. Súper Pool de 4: 7.473,35. Doble Perfecta: 9.233,63 5y6 (7955) boletos con 5 que cobran cada uno Bs. 1.266,45. (1491) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 26.065,22. Loto Hípico: 1.316,70.