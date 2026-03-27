Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 28-3-2026

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La acción hípica continúa en el Hipódromo Nacional de Valencia este sábado 28 de marzo con la reunión número 08. La jornada, que mantiene el pulso de la temporada 2026, constará de ocho competencias exclusivas de programación ordinaria sin pruebas selectivas en el calendario.

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete a la afición al filo de la emoción, unos jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano

La Suprema (3) - Money Cleaner (5) - Kindness (7). Deep Love (2) - Sra Florencia (7) - La Batalladora (3). Roddrick (5) - Unstoppable (9) - Party Prince (7). Enchanted Moon (3) - Endora (1) - Valle del Mar (4). El De Pedro (2) - Ram Power (8) - Khabib (7). Alter Ego (1) - Divergente (6) - Dexter Jr. (2). My Trusting Mate (5) - Skull Trooper (1) - Patriley (7). Amor Amor (1) - La De Nino (6) - Queen of South (5).

Fijo: Enchanted Moon.

Dato: Amor Amor.

Buen dividendo: Party Prince.