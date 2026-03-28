El juego del 5y6 no se detiene: Hinava sella monto récord por octava ocasión consecutiva

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El Hipódromo Nacional de Valencia realiza este sábado 28 de marzo su octava reunión de la temporada 2026, con una programación de ocho carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

Ganadores: Otro monto récord 2026 Valencia

La primera competencia tuvo como ganador, a la yegua Kindness, con la monta del aprendiz Félix Márquez y el entrenamiento de José Jaramillo, el cual abonó un dividendo de Bs 166,34 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.300 metros y la ganadora fue para Deep Love, conducida por el efectivo jockey aprendiz Oliver Medina, y presentada por Juan Carlos Pérez Pérez. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 138,34.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se llevó a cabo la condicional de reclamo para caballos de tres y más años, ganadores hasta seis carreras (incluyendo carreras de reclamo). El triunfo fue para Unstoppable, montado por el destacado aprendiz José Daniel Calicho y preparado por Renny Verastegui, el cual, dejó crono de 88,2 para los 1.400 metros del recorrido y pagó un dividendo de Bs. 315,78 a ganador.

Octavo récord consecutivo: Monto Sellado 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs. 72.688.320,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 10.176.364,80 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 39.251.692,80.