Isabella Ladera y su novio confunden al público con una fotografía: ¿Nació el bebé?

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El exchico reality, Hugo García, novio de la venezolana Isabella Ladera volvió a convertirse en tendencia tras compartir una inesperada fotografía que dejó a sus seguidores completamente confundidos.

En la imagen, su pareja, aparece sosteniendo a un recién nacido, lo que desató una ola de comentarios que daban por hecho el nacimiento de su bebé.

La publicación, acompañada únicamente por un emoji de corazón, bastó para encender las alarmas entre los fans, quienes rápidamente comenzaron a felicitar a la pareja por la supuesta llegada de su primer hijo juntos.

Isabella Ladera y Hugo aclaran la situación

Ante la avalancha de mensajes, Hugo García no tardó en aclarar la situación. A través de sus redes sociales, el modelo explicó que su bebé aún no ha nacido y que todo se trató de una confusión generada por la imagen.

“Gracias por los mensajes tan lindos, pero bebé sigue en pancita”, escribió, dejando en claro que la pareja continúa en la etapa de espera.

La rápida aclaración calmó a los seguidores, aunque no evitó que el episodio se volviera viral y generara debate sobre cómo una simple publicación puede desatar rumores masivos en cuestión de minutos.

Por su parte, Ladera dejó una imagen en sus historias y escribió: “Yo sigo en la panza tías tranquilas”.

La verdad detrás de la foto

Lejos de tratarse de su hijo, el recién nacido que aparece en la imagen pertenece al entorno cercano de Isabella Ladera. La influencer explicó que se encontraba acompañando a su hermana que acababa de dar a luz.

De hecho, Ladera compartió más contenido desde la clínica, donde se le ve celebrando el nacimiento del bebé con un emotivo mensaje: “Orgullosa de ti, hermana de mi vida”.

Este contexto terminó por aclarar completamente la situación y desmontar las teorías que circulaban en redes. “Cuando crezca bebé le diré que yo le di su primer tete”, agregó la criolla, también recordada por su relación con Beéle.

Aunque la confusión fue desmentida, lo cierto es que la pareja sí atraviesa un momento especial y están esperando a su primer hijo juntos.