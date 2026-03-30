Atleta Meridiano 2025 lidera los jockeys en este apartado del Championship Meet

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo 29 de marzo del 2026 se dio por finalizado a otra temporada del Championship Meet que se realiza en el hipódromo de Gulfstream Park, donde el jockey venezolano Junior Alvarado, termino como líder en victorias en pruebas de grado en la campaña mencionada.

Estados Unidos: Junior Alvarado lidera la estadística en victorias de pruebas de grado del Championship Meet

Con su victoria en la octava carrera de la jornada del sábado en el óvalo de Hallandale Beach, el jockey venezolano Junior Alvarado se quedó con el Orchid Stakes G3 al triunfar con la yegua Sultana y así logró terminar como el jinete con más victorias en pruebas de grado en el reciente finalizado Championship Meet.

La primera de las victorias de grado que alcanzó el criollo en el meeting fue el pasado 24 de enero en el Inside Information Stakes G2 con el ejemplar Grand Job donde ganó un premio de $225.000, ese mismo día se quedaría con la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf G2 con la yegua Destino d´Oro.

Para finalizar, en esa jornada, Junior Alvarado se llevaría su tercer Stakes de grado con Knightsbridge al ganar el Fred Hoopder Stakes G3 de $175.000 en premios. Su cuarta selectiva de grado se la llegaría un mes después, el 28 de febrero al ganar el Gulfstream Park Mile G3, nuevamente con el purasangre, Knightsbridge, ahora con un premio de $225.000, luego, el siete de marzo le tocaría repetir un triunfo con la yegua Destino d’Oro en el Hillsborough Stakes G2.