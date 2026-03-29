El Atleta Meridiano 2025 por partida doble: Así fue su destacada actuación en el penúltimo día del Championship Meet

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Este sábado 28 de marzo de 2026, el óvalo de Gulfstream Park albergó una cartelera de 14 competencias. La programación sabatina, enmarcado como la penúltima fecha del Championship Meet 2025-2026, destacó por la disputa de diez eventos selectivos: cinco Stakes y cinco Stakes de Grado.

Gulfstream Park: Junior Alvarado Doblete Championship Meet

El jinete venezolano Junior Alvarado, actual Atleta Meridiano 2025, consiguó un brillante doblete en la cartelera sabatina por lo que demostró una vez más su jerarquía sobre los estribos.

En la sexta carrera, se disputó el Orchid Stakes (G3) de $175.000 para yeguas de cuatro y más años, en distancia de 2.400 metros en arena, donde Alvarado llevó al recinto de ganadores a la zaina Sultana (número 3) y el entrenamiento de Kevin Attard.

La cincoañera dejó crono de 2:24’’2 para los 2.400 metros y abonó un batacazo de dividendo de $39,20 a ganador, $12,00 el place y $5,80 el show.

Por último, en la décima competencia, se corrió el Sanibel Island Stakes igualmente de $175.000 para potras de tres años en recorrido de 1,200 metros pista de grama. El doble coronado Alvarado se llevó el Stakes con la castaña Tam Tam (número 5), pensionada de Philip Bauer.

La pupila de Bauer logró el tiempo oficial de 1:27’’1 y abonó $7,80 por concepto de ganador, $4,60 el place y $3,20 el show.

Con estas victorias conseguidas el sábado, el Atleta Meridiano 2025, llega a 31 victorias de la presente temporada 2026 y 2.342 triunfos de por vida en los óvalos estadounidenses.