Dark Saffron repite como rey de la velocidad en la Dubai Golden Shaheen (G1)

Suscríbete a nuestros canales

No conforme con haber conquistado el evento que reunió a los ejemplares más rápidos sobre el césped, el Al Quoz Sprint (G1T), la dupla de Connor Beasley y Ahmad bin Harmash dejan en casa la Dubai Golden Shaheen (G1) de $2,000,000 con el potro de cuatro años Dark Saffron (USA).

El hijo de Flameaway (CAN) fue el más rápido en la ruta de los 6 furlongs (1,200 metros) para superar en gran forma al favorito Bentornato (USA), el ganador de la Breeders’ Cup Sprint (G1), del establo de José Francisco D’Angelo, entrenador venezolano y así lograr su segunda victoria consecutiva en la carrera.

Dark Saffron impuso el paso superior en la mojada arena

Con una condición de la pista que le favoreció enormemente, Dark Saffron (USA) estuvo a la caza del primer puesto desde el propio momento de la salida. Su jockey lo posicionó en el segundo lugar detrás de Tuz (USA), triunfador de este cotejo en el 2024, el cual llevó el paso durante la primera media milla.

Sin embargo, esta vez Tuz (USA) no pudo aguantar y cede ante Dark Saffron (USA), el cual desplaza con facilidad para contener a Bentornato (USA), guíado por el boricua José Ortiz, que estuvo cuarto adentro sin espacio en los primeros 600 metros, hasta que pudo tener el camino libre para accionar, pero sus esfuerzos fueron en vano.

Dark Saffron (USA) completó la ruta de los 1,200 metros en 1:10.68, un crono similar al que marcó Native Approach (GB) en la carrera anterior a esta, que fue en superficie de grama, el Al Quoz Sprint (G1T). Detrás de Dark Saffron (USA) y Bentornato (USA), figuraron Cats By Five (USA), que remata para el tercer puesto y supera a Tuz (USA), el cual completa su tercera participación en esta carrera con un primero y un tercer lugar obtenidos en los dos últimos años.

El triunfador desciende de Rameaway (CAN) en Meadow Saffron (USA) y corrió con peso de 57 kilos. Su campaña ahora se resume en 15 actuaciones para 5 primeros. Es propiedad local, del Sultan Ali.

Con esta victoria, Dark Saffron (USA) gana su cupo directo a la Breeders’ Cup Sprint (G1) de este año en Keeneland, pues la Dubai Golden Shaheen (G1) fue incluida en el programa “Win and You’re In” (Gana y Estás Dentro).