Hipismo

Native Approach en electrizante final se lleva el Al Quoz Sprint (G1T)

El evento forma parte de la cartelera del Dubai World Cup Day

Por

David García V.
Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 10:39 am
Native Approach en electrizante final se lleva el Al Quoz Sprint (G1T)
Fotocaptura Dubai Racing Channel
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Después del extraordinario triunfo de Wonder Dream (JPN) en el UAE Derby (G2), se celebra en la pista principal de grama del hipódromo de Meydan, otro de los eventos estelar de la jornada: el Al Quoz Sprint (G1T) en 6 furlongs (1,200 metros) sobre césped con bolsa de $1,500,000.

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El veterano pistero de cinco años, Native Approach (GB) logra obtener el triunfo en una llegada ajustada, montado por el experimentado jockey británico Connor Beasley para la cuadra de Ahmad bin Harmash, con un handicap de 60 kilos.

Los velocistas en grama corrieron fuerte en el Al Quoz Sprint (G1)

Un cotejo que por muchos años se celebró en 1,000 metros, desde 2017 fue extendido a los 1,200 metros, distancia en la cual Native Approach (GB) no tuvo problemas en recorrer, pues venía de imponerse en esa misma ruta el pasado 28 de febrero, es decir, un mes exactamente.

En esta oportunidad, Native Approach (GB) se movió rápidamente desde los lugares intermedios para en los últimos 200 metros entablar una épica batalla con Lugal (JPN), conducido por Katsuma Sameshima, el cual mostró mucha garra y resistencia a pesar de la fuerte presión que tuvo.

Cerca del espejo de llegada, Native Approach (GB) se adelanta con ligera ventaja para imponerse en tiempo final de 1:10.02. Es de acotar que, la pista de grama no estaba rápida sino en condición buena (good), producto de los fuertes aguaceros que de manera extraña invadieron la ciudad de Dubái en las últimas 48 horas.

Lazzat (FR) termina en la tercera plaza por delante de Reef Runner (USA), vencedor del 1351 Turf Sprint (G2) el pasado 14 de febrero en Arabia Saudita. Estos completaron el orden oficial de los cuatro primeros puestos.

Native Approach (GB) es hijo de Too Darn Hot (GB) en Sperry (IRE), criado por Godolphin que ahora tiene de 14-4.

 

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