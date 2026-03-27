Hipismo

Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Venezuela

La segunda prueba con el pote de premio más grande del turf mundial se corre este sábado

Por

Saúl García
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 10:09 am
Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Venezuela
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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Kentucky Derby, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai. 

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Este sábado 28 de marzo, en el hipódromo de medyan se disputará la Dubai World Cup en su edición número 30, prueba que se ha convertido en la segunda con el pote más millonario en el mundo del turf, además que tienen cuatro pruebas con pases directos a la edición de octubre de la Breeders'  Cup que se realizará en Keeneland.

A continuación, compartimos la diferencia de horarios entre Dubai y Venezuela y la hora en que abriran las puertas en el hipódromo y la hora de carreras entre ambos países, y sobresale la Dubai Golden Shaheen G1 donde participará el entrenador venezolano José Francisco D'Angelo con el purasangre Bentornato y la monta del puertorriqueño José Luis Ortiz.

Carrera / Evento Dubái (Local) Venezuela (VET)
Apertura de Puertas 2:30 PM 6:30 AM
1. Dubai Kahayla Classic (G1) 3:45 PM 7:45 AM
2. Godolphin Mile (G2) 4:20 PM 8:20 AM
3. Dubai Gold Cup (G2) 4:55 PM 8:55 AM
4. UAE Derby (G2) 5:30 PM 9:30 AM
5. Al Quoz Sprint (G1T) 6:20 PM 10:20 AM
6. Dubai Golden Shaheen (G1) 6:55 PM 10:55 AM
7. Dubai Turf (G1) 7:35 PM 11:35 PM
8. Dubai Sheema Classic (G1) 8:10 PM 12:10 PM
9. DUBAI WORLD CUP (G1) 8:45 PM 12:45 PM

La transmisión en Venezuela podrá verse a través del canal de YouTube Oficial del Dubai Racing Club y en el continente americano, será para Fox Sports, Fanduel, NYRA, Sportsnet, HPITV (Canadá); ESPN, Disney+ (Sudamérica y el Caribe)

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