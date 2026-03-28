El japonés Wonder Dream se adueña de los 100 puntos al ganador en el UAE Derby (G2)

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La jornada de este sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, en Dubái, se desarrolla la esperada jornada clásica con motivo de una de las competencias más importantes del planeta, la Dubai World Cup (G1).

Dentro de la programación está en la cuarta competencia el reconocido UAE Derby (G2) de $1,000,000, prueba reservada para potros de tres años donde Wonder Dream (JPN) se alza con la victoria, gracias a una eficiente conducción del italiano Cristian Demuro para el establo de Daisuke Takayanagi.

Otro japonés que logra su pase al Derby de las rosas

El UAE Derby (G2) es la última parada de la denominada ruta al Kentucky Derby. Con 200 puntos por repartir, el cotejo se celebró en 1 3/16 millas (1,900 metros) sobre la húmeda arena del óvalo de Meydan.

Wonder Dream (JPN) marchó entre el cuarto y quinto puesto durante más de dos tercios de la distancia, hasta que en medio de la última curva, se lanzó al ataque contra el puntero Six Speed (USA), que montado por Mickael Barzalona abrió ventaja considerable, que lo perfilaba como probable ganador.

Sin embargo, Wonder Dream (JPN) corrió más duro en el tramo final. En el punto de los 150 metros, alcanzó a Six Speed (USA) y este, por más resistencia que opuso, no pudo seguir en el comando. Al final, Wonder Dream (JPN) domina la carrera en tiempo de 1:59.19 con un poco más de un cuerpo de diferencia.

Pyromancer (JPN), uno de los principales candidatos para triunfar, no pudo esta vez y termina tercero. El cuarto puesto corresponde a Brotherly Love (GB), otro de los potros cotizados, pues venía de ganar la clasificatoria en esta misma pista de Meydan.

Wonder Dream (JPN) fue uno de los pocos japoneses que pudo estar en Dubái en medio de la conmoción política de la zona. El descendiente de Dee Majesty (Jpn) en Wonder Siang Praw (JPN), obtiene su segundo triunfo en seis salidas para los colores de Yoshinari Yamamoto. Con este éxito, tiene en teoría un cupo seguro dentro de los 20 potros que podrán participar en el Kentucky Derby (G1) el sábado 2 de mayo, pues Wonder Dream (JPN) se lleva los 100 puntos destinados al primer lugar.

Después de la competencia, su entrenador confirma la presencia del potro en el Kentucky Derby (G1).