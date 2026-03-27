Este sábado, en la clasificación para el Kentucky Derby G1, Lucky Kid del Godolphin competirá en Nakayama

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A pesar de que el trayecto japonés hacia el Kentucky Derby G1 continúa muy abierto, la última y cuarta etapa de la serie, el Fukuryu Stakes de 226,736 dólares, que tendrá lugar en el hipódromo de Nakayama este sábado, será la pieza final del rompecabezas. Un conjunto de diez caballos estará preparado para enfrentar al juez de salida.

Danon Bourbon salta como favorito en este reto

Con un total de 84 puntos en una escala de 40-20-12-8-4, técnicamente cualquiera de los participantes puede obtener la plaza automática, algunos controlan su propio destino mientras que otros necesitarán algo de suerte.

Aunque aún no ha participado en la serie, Danon Bourbon, un hijo de Maxfield, propiedad de Danox Co. Ltd, es el favorito del sábado por la tarde. Criado por Blue Heaven Farm, este caballo, adquirido en Keeneland en septiembre por 450.000 dólares, causó una gran impresión en su debut en los 1800 metros el pasado octubre en Kioto, ganando por 10 cuerpos, y otra el 15 de febrero por cinco largos.

Enemigo a considerar el representante del Godolphin, Lucky Kid (Jpn) ganador del Listed Hyacinth Stakes de Tokio el 22 de febrero, que de nuevo verá las caras de Don Erectus (Jpn) e Itterasshai (Jpn). Don Erectus, que también fue segundo en la primera etapa de la serie, desde entonces ha ganado una carrera de hándicap en Chukyo el 14 de marzo.

Además, están presente Charlie (Jpn), que obtuvo un puesto en una carrera importante y ganó por 10 cuerpos en la misma pista y distancia el 1 de marzo, y American Stage, ganador en su debut y cuarto lugar con bajas probabilidades detrás de Danon Bourbon la última vez.

Lucky Kid, lidera la clasificación del Camino al Derby de Japón con 30 puntos, con Don Erectus, quien no fue nominado originalmente para la Triple Corona, empatado en el segundo lugar con Pyromancer con 20 puntos. Itterashai se encuentra con nueve puntos.