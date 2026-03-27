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¡A un paso de la inmortalidad! Montas claves de Javier Castellano para el sábado que lo acerquen a las 6 mil victorias

Más de 20 montas tiene el zuliano para el fin de semana

Por

Darwin Dumont
Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 09:08 am
¡A un paso de la inmortalidad! Montas claves de Javier Castellano para el sábado que lo acerquen a las 6 mil victorias
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Este fin de semana cierra el Championship Meet en Gulfstream Park, ubicado en Florida, con la jornada estelar del sábado con la disputa del Florida Derby Day y más de dos millones de dólares en premios a repartir durante la jornada floridense.

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Javier Castellano, el "Orgullo de Maracaibo" entra en una jornada decisiva en Gulfstream Park. Con una cartelera de lujo este sábado, el Salón de la Fama busca los triunfos que lo catapulten a la mítica cifra de los 6,000 laureles en Estados Unidos.

Estas son las montas claves

Javier Castellano llega a este fin de semana tras una racha espectacular en Gulfstream Park, donde recientemente logró un triplete y una jornada de cuatro victorias, firmó para este sábado 13 compromisos de las 14 competencias programadas.

El zuliano ha demostrado una efectividad asombrosa este mes de marzo, consolidándose como el jinete más destacado en las jornadas recientes de Florida. Sus compromisos de este sábado son vitales, ya que cada victoria lo pone en la élite histórica que solo unos pocos jinetes han alcanzado en el turf norteamericano.

The Puma, sin duda es la monta clave y de gran importancia de la jornada tomando en cuenta el contexto que encierra el compromiso del Florida Derby G1, que lo lleve a otro Kentucky Derby G1. Esta misma yunta con Gustavo Delgado ocurrió en el 2023, con el Mage, que llegó segundo en este evento y luego ganó el Derby de las Rosas.

 

1

Allowance Optional Claiming

Ashley's Archer

Mark Casse

2

Maiden Special Weight

Moonstrocity

Jena Antonucci

3

Cutler Bay Stakes

Behold the King

Mark Casse

4

Appleton Stakes

Tomasello

Mark Casse

6

Allowance Optional Claiming

Private Thoughts

Ronald Spatz

7

Ghostzapper Stakes (Gr. 3)

Cadet Corps

Kelly Breen

8

Orchid Stakes (Gr. 3)

Just Basking

Ian Wilkes

9

Gulfstream Park Oaks (Gr. 2)

Prom Queen

Brad Cox

10

Sanibel Island Stakes

Connect the Stars

Mark Casse

11

Army Mule Stakes

Macho Music

Rohan Crichton

12

Sand Springs Stakes

Candy Quest

Mark Casse

13

Pan American Stakes (Gr. 3)

Il Siciliano

Antonio Sano

14

Florida Derby (Gr. 1)

The Puma

Gustavo Delgado

 

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