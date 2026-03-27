¡Paco López está de vuelta! El jockey mexicano regresa a este hipódromo en Estados Unidos

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En los meses pasados, las montas de Paco López se vieron afectadas debido a las lesiones y la suspensión que le aplicó la Autoridad de Integridad y Seguridad de las Carreras de Caballos (HISA); sin embargo, ya ha cumplido su suspensión, se encuentra restablecido y está preparado para reiniciar su carrera. De acuerdo con su agente, José García, López empezará a montar el miércoles 1 de abril en Tampa Bay Downs.

Paco López con hambre de triunfos

Paco López, recibió una suspensión de seis meses por parte de HISA el 23 de septiembre. Al anunciar la suspensión, HISA emitió un comunicado que decía: “La suspensión se debe a la violación por parte del Sr. López de los términos de su reincorporación condicional, relacionada con un incidente ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en el que el Sr. López utilizó el látigo de montar sobre el Caballo Cubierto, Ley Nacional”. Dicha suspensión ya ha expirado.

De igual manera, es importante aclarar que López estuvo montando en Delta Downs y luego en Fair Grounds, (pese a la suspensión impuesta) porque los hipódromos de Luisiana no están bajo la jurisdicción de HISA. López ganó 45 carreras en Fair Grounds, pero volvió a estar fuera de las pistas tras sufrir una fractura de tobillo en una caída el 7 de febrero.

Una recuperación para el futuro

García informa que su jinete se ha recuperado de la fractura de tobillo y que comenzó a galopar con los caballos a principios de esta semana en Gulfstream Park. Tras aceptar compromisos en Tampa el 1 de abril, López comenzará a montar regularmente en Gulfstream y permanecerá allí hasta la apertura de Monmouth Park el 9 de mayo.

Según García (su agente), viajará a Aqueduct el 4 de abril para montar al velocista Book 'em Danno, ganador del premio Eclipse 2025, en el Carter Handicap G2, que será la primera carrera del año para la estrella criada en Nueva Jersey. De igual manera, estará sobre Mad House en el Count Fleet Sprint Handicap G2 en Oaklawn el 11 de abril.