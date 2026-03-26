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Este domingo dentro de una cartelera de nueve competencias está inscrito Cornucopian en el San Carlos Stakes G3 de $100,000 en el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California. La sexta carrera de la jornada dominical fue reservada para el San Carlos Stakes G3 de $100,000, para ejemplares maduros en distancia de 1.400 metros. En la misma fueron inscritos siete ejemplares en la que Cornucopian, tendrá una dura tarea tras enfrentar a los ganadores Grado 1, Subsanador y Stronghold.

Cornucopian enfrenta a dos ganadores de Grado 1

Cornucopian entrenado Bob Baffert regresa después de una llamativa victoria en enero, tras un descanso de nueve meses. En su reaparición, el potro hijo de Into Mischief se recuperó hábilmente después de un incidente en los primeros 400 metros, y aceleró en la recta final para ganar por dos cuerpos. Esta será su primera participación en una carrera de stakes desde el Arkansas Derby G1 en mayo pasado, cuando apenas era su segunda carrera.

Subsanador (Arg) reaparecerá tras casi 18 meses de ausencia, bajo la tutela del entrenador Richard Mandella. Este ejemplar importado de Sudamérica, hijo de Fortify, fue visto por última vez ganando California Crown G1 en septiembre de 2024 en Santa Anita. Contará con los servicios del jinete del Salón de la Fama, Mike Smith.

Stronghold, entrenado por Phil D'Amato, también regresa tras un periodo de inactividad. Este caballo de cinco años, hijo de Ghostzapper, no ha competido desde agosto, cuando terminó segundo en el Pat O'Brien Stakes G2. Busca su primera victoria desde que se impuso por una cabeza en el Santa Anita Derby G1 de 2024.

Para completar la lista de participantes, se suman los corredores con clasificación de G2 Bartholdy y Judge Miller; Getaway Car, que vuelve a competir en distancias cortas con Baffert tras terminar tercero en el Santa Anita Handicap (G1); y Listenupshance, que recientemente quedó segundo en el Palos Verdes Stakes.