¿Sabes quiénes integran el cuadro de honor de la Dubai World Cup?

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Todo está listo para la gran cita del sábado 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, en los Emiratos Árabes Unidos. La Dubai World Cup (G1) con sus $12,000,000 pondrá en competencia a nueve purasangres, donde el campeón Forever Young (JPN) buscará hacer historia, pues llega precedido de su triunfo en la Saudi Cup (G1), la carrera hípica más rica del mundo.

Desde 1996, la Copa Mundial es considerada como una cita obligatoria para todos los aficionados del mundo hípico. La majestuosidad y lujo del circuito de Meydan, sede del evento, se combina con lo más granado del turf en el planeta. Este año, se realizarán nueve carreras con una premiación que supera los $30 millones en conjunto.

Los más ganadores en la historia de la Dubai World Cup

El estadounidense Cigar fue el primer caballo en pasar ganador frente al espejo de llegada hace 30 años. Jerry Bailey fue su jinete, en equipo con el legendario entrenador Bill Mott. Allí se inició el camino a los libros de la historia para Bailey, pues ganaría otras tres veces más la competencia en los años 1997 con Singspiel, 2001 sobre Captain Steve y 2002 con Street Cry (IRE).

Sin embargo, dentro de los látigos, Jerry Bailey no se encuentra solo. La superestrella italiana Lanfranco Dettori, también se llevó en cuatro oportunidades la Dubai World Cup: Dubai Millennium (2000), Moon Ballad (2003), Electrocutionist (2006) y Country Grammer (2022).

En el renglón de los entrenadores, el dominio del local Saeed bin Suroor es ampliamente notable con nueve victorias. Como el preparador bandera del poderoso establo Godolphin, Suroor ganó ocho de ellas con ejemplares que fueron propiedad del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sus victorias las logró en los años 1999 con Almutawakel (GB), 2000 con Dubai Millenium (GB), 2002 con Street Cry (Ire), 2003 con Moon Ballad (IRE), 2006 con Electrocutionist, 2014 con African Story (GB), 2015 con Prince Bishop (IRE), y el doblete con Thunder Snow (IRE) (2018-2019).