¡No lo creerás! Mira lo que dijo Yoshito Yahagi en la previa a la Dubai World Cup sobre el gigante japonés Forever Young

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En la acostumbrada rueda de prensa sobre Dubai World Cup, que llega a su aniversario 30, a pesar de todo el conflicto bélico que rodea el Medio Oriente desde el pasado mes. La atracción fueron las declaraciones de Yoshito Yahagi, entrenador del gigante japonés Forever Young, quien no titubeó sobre el presente evento y el futuro de toda la maquinaria que rodea al caballo del año en Japón y mejor maduro en Estados Unidos.

Forever Young se convertiría en la nueva estrella mundial

Forever Young, que de lograr la victoria en este evento lo pondría por delante de la superestrella hongkonesa Romantic Warrior como el mayor productor de dinero del mundo de todos los tiempos, que se ha mantenido como líder en el último año y que se prepara para la tercera gema de la triple corona en Hong Kong, donde ha conquistado las dos primeras patas.

Susumu Fujita, propietario de Forever Young, se convertirá en el poseedor simultáneo de los tres premios más importantes para caballos de todas las edades en las carreras de tierra si logra sumar la carrera principal del sábado a la Breeders' Cup Classic y la Saudi Cup, que se adjudicó por segunda vez el mes pasado.

Yoshito Yahagi: Sin rodeos y preciso

Yahagi, en la rueda de prensa, no se anduvo con rodeos a la hora de expresar lo que significa Forever Young para él y su equipo. “Por supuesto que es una superestrella para nosotros y lo venero como a un dios”, dijo Yahagi. “Un dios llegó a mi establo y no puedo expresar suficiente agradecimiento por ello”.

Yahagi expresó que, en lugar de pensar en quién podría vencer a Forever Young, está más preocupado por la posibilidad de que la “lluvia” entre a la hora de la carrera. Es lo que más le preocupa a su entrenador, y espera que no llueva mucho el sábado. Así lo dejó entender.

Forever Young en el futuro

Yahagi, de igual manera, asomó la posibilidad de llevar de nuevo a Forever Young a suelo estadounidense para defender su título de la Breeders' Cup Classic. El jueves subrayó que aún no se han discutido los planes futuros y que, dado que su propietario Fujita estará observando desde Japón, estas posibles aseveraciones tendrán que esperar hasta que Yahagi regrese a casa para discutir el asunto.

Ryusei Sakai, jinete de Forever Young, ha recibido todo el respaldo del equipo, y se mantendrá sobre la estrella japonesa como jinete principal, a pesar de que al comienzo de esta travesía Sakai no había ganado una carrera de Grado 1 en Japón; su dueño valoró el trabajo en equipo. Así lo indicó Yahagi.