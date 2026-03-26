Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Estados Unidos

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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai.

Horarios de la Dubai World Cup para Estados Unidos

Carrera / Evento Horario Dubái (GST) Horario Este EE. UU. (EDT) Apertura de Puertas 2:30 PM 6:30 AM 1ra: Dubai Kahayla Classic (G1) 4:35 PM 8:35 AM 2da: Godolphin Mile (G2) 5:10 PM 9:10 AM 3ra: Dubai Gold Cup (G2) 5:45 PM 9:45 AM 4ta: Al Quoz Sprint (G1) 6:20 PM 10:20 AM 5ta: UAE Derby (G2) 7:00 PM 11:00 AM 6ta: Dubai Golden Shaheen (G1) 7:35 PM 11:35 AM 7ma: Dubai Turf (G1) 8:15 PM 12:15 PM 8va: Dubai Sheema Classic (G1) 8:50 PM 12:50 PM 9na: DUBAI WORLD CUP (G1) 9:30 PM 1:30 PM