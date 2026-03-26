Hipismo

Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Estados Unidos

Este sábado se realizará la edición número 30 de una de las pruebas más importantes del turf mundial

Por

Saúl García
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 08:00 am
Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Estados Unidos
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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai. 

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Horarios de la Dubai World Cup para Estados Unidos

Carrera / Evento  Horario Dubái (GST) Horario Este EE. UU. (EDT)
Apertura de Puertas 2:30 PM 6:30 AM
1ra: Dubai Kahayla Classic (G1) 4:35 PM 8:35 AM
2da: Godolphin Mile (G2) 5:10 PM 9:10 AM
3ra: Dubai Gold Cup (G2) 5:45 PM 9:45 AM
4ta: Al Quoz Sprint (G1) 6:20 PM 10:20 AM
5ta: UAE Derby (G2) 7:00 PM 11:00 AM
6ta: Dubai Golden Shaheen (G1) 7:35 PM 11:35 AM
7ma: Dubai Turf (G1) 8:15 PM 12:15 PM
8va: Dubai Sheema Classic (G1) 8:50 PM 12:50 PM
9na: DUBAI WORLD CUP (G1) 9:30 PM 1:30 PM
  • Nota importante: Para la edición de 2026, el Dubai Racing Club ha ajustado el horario comenzando una hora más tarde de lo habitual para mitigar las altas temperaturas pronosticadas.
  • Diferencia horaria: Dubái tiene actualmente 8 horas de adelanto respecto a ciudades como Nueva York o Miami.

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