Dónde, cuándo y cómo ver la Dubai World Cup 2026 en Estados Unidos

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El mundo del hipismo tiene este fin de semana una gran cantidad de pruebas de importancia en diferentes latitudes del globo terraneo, y que serviran para conseguir puntos clasificatorios para el inicio de la triple corona de Estados Unidos como es el Derby de Kentucky, o pruebas que dan puestos para la Breeders' Cup del mes de octubre que regresa a Keeneland y la llegada de los 30 años de la Dubai World Cup que se realizará en el hipódromo de Meydan en Dubai.
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Horarios de la Dubai World Cup para Estados Unidos
|Carrera / Evento
|Horario Dubái (GST)
|Horario Este EE. UU. (EDT)
|Apertura de Puertas
|2:30 PM
|6:30 AM
|1ra: Dubai Kahayla Classic (G1)
|4:35 PM
|8:35 AM
|2da: Godolphin Mile (G2)
|5:10 PM
|9:10 AM
|3ra: Dubai Gold Cup (G2)
|5:45 PM
|9:45 AM
|4ta: Al Quoz Sprint (G1)
|6:20 PM
|10:20 AM
|5ta: UAE Derby (G2)
|7:00 PM
|11:00 AM
|6ta: Dubai Golden Shaheen (G1)
|7:35 PM
|11:35 AM
|7ma: Dubai Turf (G1)
|8:15 PM
|12:15 PM
|8va: Dubai Sheema Classic (G1)
|8:50 PM
|12:50 PM
|9na: DUBAI WORLD CUP (G1)
|9:30 PM
|1:30 PM
- Nota importante: Para la edición de 2026, el Dubai Racing Club ha ajustado el horario comenzando una hora más tarde de lo habitual para mitigar las altas temperaturas pronosticadas.
- Diferencia horaria: Dubái tiene actualmente 8 horas de adelanto respecto a ciudades como Nueva York o Miami.
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