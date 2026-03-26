¿Sabías esto sobre el Florida Derby G1? Historias que se cuentan en la pista

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Una de las pruebas más emblemáticas clasificatorias para el Kentucky Derby se corre este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, que será el último fin de semana del Championship Meet de Florida. El Florida Derby G1 es una de las carreras de la serie Road to the Roses, que ha dado más ganadores del Kentucky Derby G1, con un total de 26 triunfadores.

Más que una carrera: Las anécdotas secretas del Florida Derby G1

El Florida Derby G1 se corre en la última carrera del sábado y trae consigo varios hechos que se convertirán en historia sobre la misma.

El entrenador Bill Mott, miembro del Salón de la Fama, ha ganado casi todas las carreras importantes, excepto esta competencia. Blue Burner, que terminó segundo en 2002, detrás de Harlan's Holiday. En 2018, con Hofburg, terminó detrás del favorito Audible, y Sovereignty 2025, escolta de Tappan Street, han sido sus mejores figuraciones. Este sábado ensillará a Chief Wallabee.

Todd Pletcher es uno de los más ganadores de este evento, con nueve triunfos. Este año presenta a Nearly, con la monta de John Velázquez, quien es el máximo ganador con seis triunfos.

El ejemplar con más dividendo sorpresivo fue Williamston Kid ($183.60); también Croeso ($172), Friends Lake ($76.80) y Brian's Time ($67.60), como los de mayor dividendo. Pero en los últimos doce años, solo dos ganadores han pagado más de $9: Known Agenda ($12.80) en 2021 y Maximum Security ($11.60) en 2019.

Brad Cox, entrenador de Commandment, podría igualar a Todd Pletcher como los únicos entrenadores en conseguir victorias consecutivas en la carrera. Cox ganó el pasado año con Tappan Street.

Pletcher lo hizo con Fierceness y Forte en 2024 y 2023. Always Dreaming y Audible 2017-2018; y Constitution y Materiality 2014-2015.

El Florida Derby (G1) de un millón de dólares será la última de la jornada sabatina y la hora de partida será a las 6:42 p.m., según Equibase.