Último minuto: Ryan Moore, la super estrella del sillín no montará en la noche de la Dubai World Cup

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A pocas horas de comenzar la edición 30 de la Dubai World Cup, a celebrarse en el hipódromo de Meydan Racecourse, en el Reino de los Emiratos Árabes, durante la madrugada de este viernes se pudo confirmar que la super estrella del sillín en Europa, Ryan Moore no montará en la jornada de la Dubai World Cup 2026.

Ryan Moore se baja de sus compromisos

Ryan Moore, tenía previsto seis compromisos confirmados para la noche de Dubai, pero optó por viajar a Irlanda para montar al ejemplar Albert Einstein en las Gladness Stakes el mismo sábado en el hipódromo de The Curragh, Irlanda.

Antes de su decisión de cancelar, estas eran las montas que se esperaban para Moore en la gran noche de Meydan:

Godolphin Mile (G2) : Tenia previsto montar a The Comden Colt para Bhupat Sheemar.

: Tenia previsto montar a para Bhupat Sheemar. Dubai Gold Cup (G2): Su monta para Joseph O'Brien era sobre Sons ad Lovers .

Su monta para Joseph O'Brien era sobre . Al Quoz Sprint (G1): Se esperaba que montará a Cover Up para Simon & Ed Crisford.

Se esperaba que montará a para Simon & Ed Crisford. Dubai Golden Shaheen (G1): iba sobre el chileno Mufasa para Bhupat Sheemar.

iba sobre el chileno para Bhupat Sheemar. Dubai Turf (G1): Se esperaba que montara a Quddwah para Simon & Ed Crisford.

Se esperaba que montara a para Simon & Ed Crisford. Dubai Sheema Classic (G1): By The Book era su asignación para Charlie Appleby.

La ausencia de Ryan Moore ha obligado a realizar cambios de última hora en las montas de varios ejemplares importantes. Se espera que James McDonald, Tadhg O'Shea (jinete de la casa) o jinetes internacionales disponibles como Florent Géroux y el mismo William Buick del equipo internacional del Godolphin pudieran sustituir a Moore en la mayoría de los favoritos.