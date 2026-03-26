Dubai World Cup: Conoce al único purasangre que ha corrido en menos de dos minutos el gran evento

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A menos de 48 horas para la celebración de la Dubai World Cup, las estadísticas y curiosidades se generan para recordar no solo datos o hazañas importantes, sino también lo que ha sido el extenso camino que ha recorrido dicha competencia, que este viernes cumplirá 30 años de haberse corrido su primera edición.

La Copa Mundial siempre ha sido en la misma distancia: 2,000 metros, 1 1/4 millas o 10 furlongs. Cualquiera sea el sistema métrico utilizado, es un recorrido invariable que ha sido testigo de purasangres grandiosos. Uno de ellos, pudo completar esta ruta en menos de dos minutos, registro que todavía no ha sido superado a pesar del tiempo que ha transcurrido.

El récord de la Dubai World Cup está en poder de este caballo

El viejo hipódromo de Nad Al Sheba fue testigo en el año 2000, del aplastante truinfo del purasangre que tenía un nombre muy apropiado para la época y el sitio de la carrera: Dubai Millennium.

Montado por Lanfranco Dettori para Saeed bin Suroor, en ese entonces el entrenador oficial de Godolphin, no dio ventaja a sus rivales y en la extensa recta final del antiguo escenario de la Dubai World Cup, se despegó para dominar con mucha autoridad e imponer récord de pista y récord en la prueba.

Con tiempo final de 1:59.5, Dubai Millennium logró bajar de dos minutos en la Copa Mundial, para destronar la llamativa marca que un año antes, Almutawakel, también propiedad de la realeza del Emirato, empleara 2:00.65 en los dos kilómetros.

En esa edición del año 2000, Dubai Millennium sometió a caballos como Behrens y Ecton Park de Estados Unidos, Puerto Madero de Chile, y World Creek de Japón. Dubai Millennium, hijo de Seeking The Gold en Colorado Dancer (Ire) ganó por seis cuerpos esa contienda.