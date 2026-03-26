¡Toma nota! Estos son los cambios de monta de Ryan Moore para el día de la Dubai World Cup

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Ante la noticia hecha oficial sobre la no participación del jinete Ryan Moore, uno de los más grandes fustas de los últimos 20 años en el hipismo mundial, ya se conocen las respectivas sustituciones para la noche del sábado 28 de marzo, donde se celebrará la Dubai World Cup (G1) de $12,000,000.

Aunque Moore no llevaba compromiso en la carrera central, la Copa Mundial, había firmado seis purasangres en los otros eventos estelares de la jornada y el Dubai Racing Club ha publicado los siguientes cambios de monta, para tener en cuenta.

Cambios de Monta de Ryan Moore

Estos serán los jinetes que sustuirán a Ryan Moore en la jornada de la Dubai World Cup:

2da Carrera: Connor Beasley sobre The Camden Colt (Ire) #6

sobre The Camden Colt (Ire) #6 3ra Carrera: James Doyle sobre Sons And Lovers (GB) #5

sobre Sons And Lovers (GB) #5 5ta Carrera: Dylan McMonagle con Cover Cup (Ire) #5

con Cover Cup (Ire) #5 6ta Carrera: William Buick con Mufasa (Chi) #10

con Mufasa (Chi) #10 7ma Carrera: Dylan McMonagle sobre Quddwah (GB) #3

sobre Quddwah (GB) #3 8va Carrera: Richard Mullen con By The Book (Ire) #5

Por otro lado, el medio británico Racing Post informó que Moore tendrá el compromiso este sábado sobre Albert Einstein en el Gladness Stakes en el hipódromo de Curragh en Irlanda, para el establo de Aidan O’Brien. La competencia será en 1,400 metros sobre grama.