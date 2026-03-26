Estas son las montas de Emisael Jaramillo que lo pueden llevar al triunfo en Santa Anita Park

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El Classic Meet de Santa Anita Park está a una semana de culminar la temporada. El domingo 5 de abril finaliza esta importante competición en la cual el jinete venezolano Emisael Jaramillo ha tomado el control de la misma. El jockey criollo llega a esta semana con una ventaja de cuatro triunfos sobre el campeón regente Juan Hernández y Kazushi Kimura. Ambos marchan con 34 triunfos.

Jaramillo cuenta con 24 montas en la triple cartelera

Jaramillo, quien se ha convertido en toda una celebridad de varias cuadras con sus servicios. Para esta semana tendrá la oportunidad de guiar a 24 ejemplares de las 27 carreras programadas en Santa Anita Park. El circuito ubicado en Arcadia tiene tres carteleras desde este viernes hasta el domingo, con nueve carreras cada una, donde fue incluida el Wilshire Stakes G3 por $100,000 y el San Carlos Stakes G3 por $100,000, para la jornada del sábado y domingo, respectivamente.

Emisael Jaramillo lleva cupo completo el viernes

La jornada de este viernes en Santa Anita Park, fueron programadas nueve carreras, y en todas, el nativo del Estado Guárico, Venezuela, está presente.

Dentro de este grupo de montas destaca con Troisieme Etoile de la cuadra de Doug O’Neill, en la séptima, y Certitude (FR) para la cuadra de John Sadler en la carrera de cierre. No obstante, Jaramillo se ha caracterizado por imponer a ejemplares de segundo y tercer favoritismo en el Morning Line.

Siete montas para la jornada del sábado

Para la cartelera del sábado, Emisael Jaramillo tendrá el compromiso de siete montas. Abre la sesión en la segunda sobre el lomo del ejemplar Singlemore para Bill McLean, y Channel Place para Doug O’Neill en la quinta, como las montas más claras para visitar el parque de vencedores. Además, cinco compromisos con opción clara de estar en el tope del marcador.

Cierre de semana con ocho montas

El domingo, Santa Anita Park programó nueve carreras que incluyen el San Carlos Stakes G3 de $100,000 en la sexta de la jornada. Jaramillo cuenta con la monta de Listenupshance de la cuadra de Doug O’Neill, como el compromiso más importante de la semana por el carácter que reviste la carrera. Además, siete montas con grandes oportunidades para visitar el parque de vencedores.

Emisael Jaramillo tiene 38 victorias en la temporada, las mismas que lo mantienen líder en este circuito, y 192 triunfos de por vida.