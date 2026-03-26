Rumbo a la victoria: National Identity, cerrará el Winter Meet de New York en el Haynesfield Stakes de $135,000

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Este domingo 29 de marzo cierra el Winter Meet en Aqueduct, New York, con una programación de ocho carreras en la que fue incluida el The Flight Stakes de $175,000 y Haynesfield Stakes de $135,000, programadas para la séptima y octava carrera respectivamente.

National Identity busca su quinta victoria consecutiva

La octava carrera del domingo en Aqueduct, New York, fue reservada para el Haynesfield Stakes de $135,000 en distancia de una milla con la participación de nueve ejemplares adultos criados en el estado.

National Identity, del establo Reeves Thoroughbred Racing, encabeza este grupo, en la que acumula una racha de cuatro victorias consecutivas de cara a este evento el domingo. Entrenado por Danny Gargan, el hijo Solomini de 4 años luego de un tercer lugar el pasado abril aquí, regresó después de un descanso de más de cinco meses para comenzar su actual racha de victorias después de una intervención quirúrgica en su garganta.

La racha actual de National Identity incluye tres victorias en carreras locales de nivel intermedio (Allowance), antes de ganar el Say Florida Sandy Stakes de siete furlongs, el 14 de febrero. Llega con un récord de 5 triunfos en 10 salidas y producción de $433,800 para sus conexiones.

Danny Gargan, también inscribió a Russian Realm con Prat, y a Radio Red con Luis Rivera Jr., en los hierros. Pletcher, por su parte inscribió a Donegal Surges con Manuel Franco en su lomo y Prince Valiant con José Lezcano, ambos ejemplares rivales a considerar ante National Identity.

Completan la nómina, Smilensaycheese, Quick to Accuse, Dr. Kraft y General Banker. El Haynesfield Stakes, inicia a las 4:48 p.m. hora local.