Está es la razón por qué las carreras de grama serán postergadas en New York

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El portal de la New York Racing Association (NYRA) comunicó que las carreras de grama en el hipódromo de Aqueduct en 2026 se retrasará dos semanas debido al impacto de las fuertes nevadas de enero y febrero, junto con las continuas bajas temperaturas nocturnas de marzo.

Dos semanas se activa la actividad en césped

Este domingo culmina la temporada del Winter Meet de Aqueduct, New York, que es el preludio del Sprint Meet. Las carreras sobre césped estaban previstas para comenzar el viernes 3 de abril, pero el inicio de la temporada del Sprint Meet 2026 (jueves 2 abril) sobre césped en el circuito NYRA se pospondrá hasta el jueves 16 de abril.

La carrera Plenty of Grace Stakes, dotada con 150.000 dólares y que estaba programada para ser la primera carrera de stakes sobre césped de la temporada el 4 de abril, se pospondrá hasta el viernes 17 de abril.

La temporada de primavera de 2026 comenzará el jueves 2 de abril y se extenderá hasta el domingo 26 de abril, con carreras en vivo de jueves a domingo. La temporada de primavera ofrecerá un total de 15 días de carreras en vivo.

Durante estas carteleras de primavera de la Big A tendrá como plato fuerte la edición 101 del Wood Memorial Stakes G2, que se celebrará el 4 de abril.