Así fue el ejercicio de White Abarrio este jueves en Gulfstream Park

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Como parte de la atractiva temporada de carreras que se celebra en el hipódromo de Oaklawn Park, situado en Hot Springs, Arkansas, el próximo 18 de abril habrá una competencia que paralizará a Estados Unidos y se trata del Oaklawn Handicap (G2), evento de $1,250,000 en recorrido de 1 1/8 millas.

En dicha competencia, se tiene previsto que haga su primera actuación con cuatro años, el campeón de 2025 en la hípica estadounidense: Sovereignty. Nombrado Caballo del Año y líder de su generación, el pensionado de Bill Mott sigue en entrenamiento para este compromiso, donde enfrentará a veteranos pisteros.

White Abarrio luce fresco en la sesión matutina de Gulfstream Park

Para ese Oaklawn Handicap (G2), está anunciada la participación de White Abarrio. El experimentado efectivo que entrena Saffie Joseph Jr., cumplió con un briseo este jueves 26 de marzo en la arena de Gulfstream Park.

El hijo de Race Day, ganador de 10 en 25 salidas y $7,713,920, cumplió con el recorrido de 4 furlongs (800 metros) en 50.42, sobre pista de arena rápida. Dicho ejercicio fue calificado como el octavo de doce que se realizaron en esa distancia.

White Abarrio solo ha participado una vez este año y fue el segundo lugar detrás de Skippylongstocking en la Pegasus World Cup (G1) del 24 de enero. Justamente, Skippylongstocking suena también para intervenir en el Oaklawn Handicap (G2), carrera que cuenta entre sus probables a Journalism, vencedor del Preakness Stakes (G1) y Coal Battle, el ganador del Rebel (G2) en ese mismo escenario.

Sería la primera vez que Skippylongstocking correrá en Oaklawn Park, el cual contará ese día con otros dos eventos selectivos: el Bathhouse Row Stakes y el Valley of The Vapors Stakes, ambos de $200,000 cada uno.