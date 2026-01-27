¿Despedida? Así agradecen los dueños de White Abarrio su actuación en la Pegasus World Cup

Suscríbete a nuestros canales

El tordillo de siete años, White Abarrio, entrenado por Saffie Joseph Jr. y que contó con la monta del jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. estuvo el pasado sábado a 150 metros de convertirse en el primer ejemplar en ganar la Pegasus World Cup (G1) en años consecutivos en esta nueva etapa de la prueba de grado.

Palabras de agradecimientos de sus dueños

Luego de finalizada la carrera que se hace cada año en el hipódromo de Gulfstream Park, el C2 Racing Stable, quienes tienen parte de la propiedad en White Abarrio, subieron una publicación en la cuenta oficial de la cuadra en la red social X, donde manifestaron su entusiasmo y alegría por la actuación del ejemplar, luego de haber finalizado segundo en la Pegasus World Cup.

«A medida que nos acercamos al final de la carrera deportiva del campeón, recordamos todos los momentos vividos y el viaje que WHITE ABARRIO nos ha hecho recorrer a nuestro equipo durante los últimos cinco años. No podríamos estar más orgullosos de haber sido parte de ello. En el mundo actual, no es frecuente ver un caballo de su calibre con 24 salidas y más de $7 millones de dólares en ganancias. Independientemente del resultado de hoy en la @PegasusWorldCup, él es un campeón y nos ha dado más de lo que jamás imaginamos cuando lo compramos como un potro de dos años. Cuando lo vean hoy en el paddock y en la pista, quítense el sombrero ante el impresionante WHITE ABARRIO y denle las gracias, campeón». Reseñaron en dicha publicación con una foto del ejemplar.