Hipismo

Rashmi regresa tras un año sin correr para el Wilshire Stakes G3 de $100,000

La hija de Oscar Performance encabeza el pelotón de cinco yeguas

Por

Darwin Dumont
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 04:49 pm
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Este sábado, Santa Anita Park celebra una cartelera de nueve competencias en la que incluye el Wilshire Stakes G3 de $100,000 en distancia a una milla en pista de grama con la participación de cinco yeguas adultas, en la que la ganadora de pruebas de grado, Rashmi, regresa tras un año sin correr.

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Wilshire Stakes G3 es la prueba central del sábado

El Classic Meet de Santa Anita Park finaliza en una semana. Por lo tanto, se realizan múltiples pruebas stakes que le confieren importancia para el final. Emisael Jaramillo, Juan Hernández y Kazushi Kimura son los principales jinetes de este meet para el liderazgo de carreras.

Kazushi Kimura, en específico, competirá con la yegua Rashmi en el Wilshire Stakes G3. Esta es una hija de Oscar Performance que vuelve a las pistas después de un año sin correr. Rashmi, quien es preparada por Jonathan Thomas, obtuvo el tercer puesto en el Buena Vista Stakes G2 del año pasado. En enero de 2025, antes, había logrado el Megahertz Stakes G3.

Rashmi llega a este compromiso con múltiples briseos; el último fue de 1:00.20 para 5 furlones, el cuarto más veloz de 63. Propiedad de Augustin Stables, tiene cuatro victorias en nueve presentaciones con una producción de $174,736.

Antifona, Miss Artois, Hannah Buckle y Walk'n the Beach completan la nómina del Wilshire Stakes G3, pautado para la tercera de la jornada, que inicia a las 3:01 p.m. hora venezolana.

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