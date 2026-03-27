Karlo López logra segundo hat trick en la semana y se aproxima a esta increíble cantidad de triunfos en los Estados Unidos

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Karlo López, campeón de la temporada 2024 en el circuito de Turf Paradise, ubicado en Phoenix, concretó una semana memorable en la que consiguió siete triunfos con dos tripletes en el circuito ubicado en Arizona.

Una maestría sobre los estribos

López, con gran experiencia en los circuitos estadounidenses, se aproxima a las mil victorias de por vida en Estados Unidos. Con este “hat trick” logrado el jueves en Turf Paradise, totaliza 990 triunfos con una producción que rebasa los 14 millones de dólares en premios para sus conexiones.

Karlo López comenzó la jornada con victoria en la segunda carrera encima de Boujee Britches para el entrenador Rober Baze, por una Maiden Claiming de $12,000 en distancia de 1,600 metros con registro de 1:37.87.

Acto seguido, impuso a Dormello’s Legacy, en la tercera competencia que se corrió en distancia de una milla con registro 1:37.87, por un Maiden Claiming de $12,000. El ganador fue presentado por Dan McFarlane para el criador y propietario Filippo Santoro.

El triplete de la jornada llegó en un empate para la séptima de la jornada con el ejemplar Outofquemado, por un Claiming de $10,000 sobre distancia de una milla con registro de 1:37.89. Presentó su propietario, Michael Rollins.

La jornada en Turf Paradise reinicia este lunes hasta el jueves. López es tercero en el actual Meet con 49 victorias, y para esta semana firmó 20 compromisos.