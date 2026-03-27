¡Brillo, carreras y… ¿lluvia?! Todo lo que debes saber del clima para la Dubai World Cup

Suscríbete a nuestros canales

Todo preparado para la noche de este sábado 28 de marzo de 2026, durante la celebración de la edición 30 de la Dubai World Cup en el Hipódromo de Meydan, donde se espera un clima mayormente agradable, pero con una posibilidad de lluvia latente tras una semana de inestabilidad climática en los Emiratos Árabes Unidos.

El desierto se refresca

Sería la primera vez que el festival de la Dubai World Cup podría verse afectado por lluvia. La noche del jueves, lluvias torrenciales causaron inundaciones en las carreteras de Dubái y dejaron vehículos atrapados, alterando así la movilidad. Las autoridades advierten acerca de nuevas tormentas y demoras en el aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos para las horas siguientes.

Pronóstico para la noche del evento

Según el informe The Weather Channel o canal del tiempo, registra las siguientes lecturas para la noche más glamorosa dentro del hipismo mundial.

Temperatura: Se prevé que el termómetro descienda a unos 17 °C o 21 °C conforme avance la noche. Aunque el día puede alcanzar máximas de 24 °C , la brisa nocturna en el desierto hará que el ambiente se sienta fresco bajo una humedad del 62% .

Se prevé que el termómetro descienda a unos o conforme avance la noche. Aunque el día puede alcanzar máximas de , la brisa nocturna en el desierto hará que el ambiente se sienta fresco bajo una humedad del . Posibilidad de Lluvia: Existe una probabilidad moderada de chubascos. Aunque los reportes indican que la nubosidad y las precipitaciones intensas de la semana tenderán a disminuir hacia el final de este viernes, el Centro Nacional de Meteorología ha señalado que la inestabilidad podría persistir hasta el sábado. No se descartan lluvias ligeras o cielos parcialmente nublados durante las carreras finales y el concierto de clausura.

Cierre musical por todo lo alto

El cierre de la Dubai World Cup este sábado 28 de marzo será espectacular con el concierto de la superestrella internacional Jason Derulo.

Se llevará a cabo en el escenario principal del Apron Views en el Hipódromo de Meydan. El show comenzará oficialmente después de que termine la última carrera de la noche (aproximadamente a las 21:30 o 22:00 hora local), 2:00 p.m. hora venezolana.

La entrada al concierto está incluida para todos los poseedores de boletos para las carreras, desde admisiones generales hasta áreas de hospitalidad. Se espera que la temperatura rondará los 18 °C.